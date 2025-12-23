الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق محال مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بالزرقا في دمياط

غلق وتشميع المحلات
غلق وتشميع المحلات غير المرخصة بدمياط والزرقا
18 حجم الخط

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة دمياط، تنفيذ حملاتها الميدانية لمواجهة المخالفات وتطبيق القانون بحزم، وذلك في إطار تفعيل أحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحتيهما التنفيذيتين، بما يسهم في تقنين أوضاع المنشآت وتحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وجاءت هذه الحملات المكثفة التي نفذت أمس وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بتشديد الرقابة على المحال والمنشآت التجارية والصناعية، والعمل على توفيق أوضاعها القانونية.

غلق إداري وتشميع بالشمع الأحمر 

وتحت إشراف المهندسة حنان الأطروش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، نفذت الوحدة قرارات الغلق الإداري لعدد من المحال والمنشآت المخالفة، لعملها دون ترخيص من الجهات المختصة، فضلًا عن مخالفتها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

غلق وتشميع المحلات غير المرخصة بدمياط والزرقا
غلق وتشميع المحلات غير المرخصة بدمياط والزرقا

إجراءات قانونية حاسمة 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى غلق وتشميع المنشآت المخالفة بالشمع الأحمر، في رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تهدد السلامة العامة أو تخالف القانون.

الدولة تفرض هيبة القانون 

وتؤكد محافظة دمياط استمرار هذه الحملات بشكل يومي ومفاجئ، للتصدي لأي مخالفات، وفرض هيبة القانون، وضمان بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين داخل مراكز ومدن المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشتراطات السلامة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط السلامة والصحة المهنية المنشات التجارية الوحدة المحلية لمركز ومدينة ضبط المخالفات قانون المحال العامة محافظ دمياط محافظة دمياط والصحة المهنية

مواد متعلقة

محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الثلاث

غلق وتشميع 4 سناتر تعليمية ومحال مخالفة بالمنيرة الغربية بالجيزة

"الزراعة" تعلن غلق وتشميع محل دواجن بالجيزة لهذا السبب

الصحة تغلق مركز «إنسان» للتغذية العلاجية بالزقازيق

غلق وتشميع 12 عيادة خاصة في حملة للعلاج الحر بأسيوط

غلق وتشميع 54 معرض سيارات ومحلات بدون ترخيص في دمياط الجديدة

غلق وتشميع 17 منشأة طبية مخالفة بمدينة جرجا في سوهاج

محافظ القليوبية يوجه بغلق وتشميع مطعمين غير مرخصين بشبرا الخيمة

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

الصور الأولى لتركيب مركب خوفو بمقرها الجديد في المتحف المصري الكبير

بعد فوز الفراعنة في أمم إفريقيا، كيف احتفلت الصحف الإنجليزية والعالمية بمحمد صلاح؟

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

قبل مواجهة جنوب أفريقيا، ترتيب مجموعة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads