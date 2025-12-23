غلق محال مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بالزرقا في دمياط

18 حجم الخط

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة دمياط، تنفيذ حملاتها الميدانية لمواجهة المخالفات وتطبيق القانون بحزم، وذلك في إطار تفعيل أحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحتيهما التنفيذيتين، بما يسهم في تقنين أوضاع المنشآت وتحقيق الانضباط والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.

وجاءت هذه الحملات المكثفة التي نفذت أمس وفقا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بتشديد الرقابة على المحال والمنشآت التجارية والصناعية، والعمل على توفيق أوضاعها القانونية.

غلق إداري وتشميع بالشمع الأحمر

وتحت إشراف المهندسة حنان الأطروش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، نفذت الوحدة قرارات الغلق الإداري لعدد من المحال والمنشآت المخالفة، لعملها دون ترخيص من الجهات المختصة، فضلًا عن مخالفتها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

غلق وتشميع المحلات غير المرخصة بدمياط والزرقا

إجراءات قانونية حاسمة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى غلق وتشميع المنشآت المخالفة بالشمع الأحمر، في رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تهدد السلامة العامة أو تخالف القانون.

الدولة تفرض هيبة القانون

وتؤكد محافظة دمياط استمرار هذه الحملات بشكل يومي ومفاجئ، للتصدي لأي مخالفات، وفرض هيبة القانون، وضمان بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين داخل مراكز ومدن المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.