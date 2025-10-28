محافظ القليوبية يوجه بغلق وتشميع مطعمين غير مرخصين بشبرا الخيمة

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خلال جولة مفاجئة بحي شرق شبرا الخيمة، بإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار جهود محافظة القليوبية لاستعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري للمدن.

محافظ القليوبية يوجّه بإزالة الإشغالات وغلق وتشميع مطعمين غير مرخصين بشبرا الخيمة

كما أصدر محافظ القليوبية تعليماته بـ غلق وتشميع مطعمين غير مرخصين عقب ضبط استخدام لحوم مجمدة مجهولة المصدر وافتراش الطريق العام، مشددًا على أن هذه التصرفات تمثل تعديًا على حقوق المواطنين وتهديدًا للصحة العامة.

وأكد المحافظ أن المحافظة ماضية في تنفيذ حملات يومية لضبط الشارع ومنع أي تجاوزات، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض الانضباط وتطبيق القانون بحزم على الجميع دون استثناء، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور إيهاب سراج الدين، سكرتير عام المحافظة، ورئيس حي شرق شبرا الخيمة، ونائب مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، ومفتشو الصحة والتموين، وشرطة المرافق.

