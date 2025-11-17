غلق وتشميع 12 عيادة خاصة في حملة للعلاج الحر بأسيوط

18 حجم الخط

شنت مديرية الصحة بأسيوط حملة متابعة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"؛ وذلك للتأكد من اتباعها الاشتراطات الصحية وضبط المخالف منها، وإحكام الرقابة عليها وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"؛ للتأكد من اتباعها الاشتراطات الصحية وضبط المخالف منها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

تحرير 12 محضر غلق وتشميع لعيادات غير مرخصة

وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن الحملة التي شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة بقيادة دكتورة غادة محمود مدير إدارة العلاج الحر بالمحافظة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز منفلوط بقيادة الدكتوره خلود سمير مصطفى مدير الإدارة الصحية بمنفلوط، أسفرت عن تحرير 12 محضر غلق وتشميع لعيادات غير مرخصة بمركز منفلوط وقرية الحواتكة التابعه للإدارة الصحية بمنفلوط.

وقالت الدكتور غادة محمود مدير إدارة العلاج الحر بصحة أسيوط، إنها كانت على رأس لجنة لضبط المخالفات فى العيادات والمراكز الطبية الخاصة بمنفلوط وقرية الحواتكة وخلال المرور تم تحرير 12 محضر غلق وتشميع لعيادات غير مرخصة مع وجود مخالفات تستدعي الغلق بالمخالفة للقانون 2 ,1 من القانون 61 لسنة 81، ووجود مخالفات أخرى تم إنذار المنشآت بشأنها، وإعطاء مهلة للمنشآت المرخصة لتلافيها.

كما تم ضبط العديد من المخالفات داخل بعض مراكز النساء ومراكز العلاج الطبيعي وتم إنذارها بالغلق النهائي في حال تكرار هذه المخالفات كما تم التنبيه على الأطباء أصحاب تلك العيادات والمراكز الطبية الخاصة بسرعة تلافى جميع السلبيات، وأزال المفتشين جميع المخالفات بالمنشآت التي تم متابعتها والمرور عليها.

ولفتت الدكتورة غادة محمود مدير إدارة العلاج الحر بـ صحة أسيوط إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة ضمت دكتور عمرو حاتم نائب مدير اداره العلاج الحر بالمديرية وعلي محمد وأسامة محمد اداريين بالعلاج الحر بالمديرية وبالتعاون ومشاركة الدكتور احمد مدحت عوض والدكتورة علياء سامح مفتشا العلاج الحر بالإدارة الصحية بمنفلوط للمرور على المنشآت الطبية الخاصة.

وشدد وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة "؛ للتحقق من مدى التزام الأفراد العاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة؛ حرصًا على صحة وسلامة أهالي أسيوط خاصة والصعيد عامة.

