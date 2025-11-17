الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غلق وتشميع 12 عيادة خاصة في حملة للعلاج الحر بأسيوط

تشميع وغلق العيادات
تشميع وغلق العيادات المخالفة،فيتو
18 حجم الخط

شنت مديرية الصحة بأسيوط حملة متابعة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"؛ وذلك للتأكد من اتباعها الاشتراطات الصحية وضبط المخالف منها، وإحكام الرقابة عليها وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء دكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"؛ للتأكد من اتباعها الاشتراطات الصحية وضبط المخالف منها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

 

تحرير 12 محضر غلق وتشميع لعيادات غير مرخصة

 

وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أن الحملة التي شنتها إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة بقيادة دكتورة غادة محمود مدير إدارة العلاج الحر بالمحافظة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز منفلوط بقيادة الدكتوره خلود سمير مصطفى مدير الإدارة الصحية بمنفلوط، أسفرت عن تحرير 12 محضر غلق وتشميع لعيادات غير مرخصة بمركز منفلوط وقرية الحواتكة التابعه للإدارة الصحية بمنفلوط. 

وقالت الدكتور غادة محمود مدير إدارة العلاج الحر بصحة أسيوط، إنها كانت على رأس لجنة لضبط المخالفات فى العيادات والمراكز الطبية الخاصة بمنفلوط وقرية الحواتكة  وخلال المرور تم تحرير 12 محضر غلق وتشميع لعيادات غير مرخصة مع وجود مخالفات تستدعي الغلق بالمخالفة للقانون 2 ,1 من القانون 61 لسنة 81، ووجود مخالفات أخرى تم إنذار المنشآت بشأنها، وإعطاء مهلة للمنشآت المرخصة لتلافيها. 

كما تم ضبط العديد من المخالفات داخل بعض مراكز النساء ومراكز العلاج الطبيعي وتم إنذارها بالغلق  النهائي في حال تكرار هذه المخالفات كما تم التنبيه على الأطباء أصحاب تلك العيادات والمراكز الطبية الخاصة بسرعة تلافى جميع السلبيات، وأزال المفتشين جميع المخالفات بالمنشآت التي تم متابعتها والمرور عليها. 

 

 

ولفتت الدكتورة غادة محمود مدير إدارة العلاج الحر بـ صحة أسيوط إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة ضمت دكتور عمرو حاتم  نائب مدير اداره العلاج الحر بالمديرية وعلي محمد وأسامة محمد اداريين بالعلاج الحر بالمديرية وبالتعاون ومشاركة الدكتور احمد مدحت عوض والدكتورة علياء سامح مفتشا العلاج الحر بالإدارة الصحية بمنفلوط للمرور على المنشآت الطبية الخاصة.

افتتاح وتشغيل 6 عيادات للدعم النفسي بـ صحة أسيوط

آمنة 100%، صحة أسيوط تنفي وجود لقاحات البلهارسيا منتهية الصلاحية

 

وشدد وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة "؛ للتحقق من مدى التزام الأفراد العاملين بها بالقوانين المنظمة للعمل، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة؛ حرصًا على صحة وسلامة أهالي أسيوط خاصة والصعيد عامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة العلاج الحر الاشتراطات الصحية الدكتور خالد عبد الغفار الصحة والسكان العلاج الطبيعي العلاج الحر اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط رئيس مجلس الوزراء صحة أسيوط عيادات غير مرخصة محافظة اسيوط مجلس الوزراء محافظ أسيوط مديرية الصحة بأسيوط وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان وكيل وزارة الصحة

مواد متعلقة

بمشاركة 1000 شاب وفتاة، انطلاق أولى دورات الوعي الوطني بأسيوط

محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات والحواجز الحديدية بالشوارع

جامعة أسيوط تعلن انطلاق رحلات اليوم الواحد إلى المتحف المصري الكبير

جامعة أسيوط تعلن شروط التقديم لحجز 15 وحدة سكنية داخل وخارج الحرم الجامعي

محافظ أسيوط: الأتوبيس المتنقل لمكتبة مصر العامة يتجول بالقرى لنشر المعرفة (صور)

زراعة أسيوط تتفقد الجمعيات لمتابعة صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية

محافظ أسيوط يكرم 65 متميزًا في السباحة خلال زيارته لنادي الشبان المسيحيين (فيديو)

تحصين 67,277 رأس ماشية وتنفيذ 102 ندوة و843 زيارة تقصي بأسيوط

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

66.68 جنيها سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية