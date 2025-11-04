خلال حملة مكبرة شهدتها المدينة اليوم..

شهدت مدينة دمياط الجديدة اليوم حملة موسعة قادها جهاز تنمية المدينة لغلق وتشميع عدد من معارض السيارات والمحلات التجارية المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات مشددة بمراجعة الأنشطة داخل الكتلة السكنية والحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين، خاصة مع تزايد أزمة أماكن انتظار السيارات.

حملات موسعة لضبط المخالفات

أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري والسحب بالجهاز، بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، نفذت قرارات غلق وتشميع لعدد (54) معرض سيارات ومحلات تجارية تعمل بدون ترخيص، داخل نطاق الحي الرابع بالمدينة.

غلق لمخالفة القوانين

وأوضح رئيس الجهاز أن قرارات الغلق جاءت لمخالفة القوانين واللوائح، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة مهنية أو تجارية داخل العمارات أو الجراجات أو البدرومات، وهي أماكن غير مصرح بممارسة تلك الأنشطة بها، دون الحصول على الموافقات اللازمة.

تحذير صارم للمخالفين

وحذر رئيس الجهاز من إعادة فتح تلك المعارض إلا بعد الرجوع للإدارات المختصة بالجهاز لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا أن من يقوم بفض “الشمع الأحمر” سيُتخذ حياله كافة الإجراءات القانونية الرادعة.

غلق وتشميع 54 معرض سيارات ومحلات بدون ترخيص في دمياط الجديدة

استمرار الحملات لمنع العشوائية

وشدد رئيس الجهاز على رؤساء الأحياء بعدم السماح بشغل الأرصفة أو أماكن الانتظار المخصصة لسيارات السكان، ونقل معارض السيارات خارج المناطق السكنية، مؤكدًا استمرار الحملات بشكل دوري للتصدي لأي مظاهر للعشوائية والحفاظ على الطابع الحضاري والجمالي للمدينة.

إشراف وتنفيذ ميداني

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الحملات تمت تحت إشراف المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد يحيى الشاذلي رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، والرائد هشام عبد العزيز رئيس قسم شرطة التعمير، والمقدم أحمد خطاب رئيس مباحث القسم، إلى جانب أعضاء لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.