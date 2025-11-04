غلق وتشميع 17 منشأة طبية مخالفة بمدينة جرجا في سوهاج

قامت مديرية الصحة بسوهاج بعمل حملة تفتيش على مدينة جرجا للتصدي للمنشآت الطبية الخاصة بنطاق المدينة غير المرخصة والمخالفة لقانون الصحة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

غلق وتشميع 17 منشأة طبية مخالفة بمدينة جرجا بسوهاج

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 17 منشأة طبية مخالفة، صدر بحقها قرارات غلق من مديرية الصحة بسوهاج، وذلك لما تبين من مخالفات جسيمة تمثلت في مزاولة النشاط دون ترخيص، وانتحال صفة طبية، وتداول أدوية مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات تتعلق بسياسات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.





وأكد " دويدار " أن المديرية تواصل جهودها المكثفة لضبط المنشآت الطبية المخالفة وتوفيق أوضاعها وفقًا للمعايير المعتمدة من الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، حرصًا على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومرخصة

