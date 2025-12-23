حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية: كثافات متحركة في المحاور الرئيسية

18 حجم الخط

شهدت حركة المرور صباح اليوم الثلاثاء، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية كثافات مرورية متفاوتة في عدد من المحاور الرئيسية، وسط انسيابية نسبية في أغلب شوارع الشبكات الداخلية، وذلك مع استمرار الحملات المرورية المكثفة لتسيير الحركة وضبط المخالفات.



القاهرة:

رصدت الإدارة العامة للمرور كثافات متوسطة في شارع القاهرة–الإسكندرية الصحراوي باتجاه المدينة التعليمية، وشارع الجيزة–الفيوم الزراعي عند مداخل ومخارج الكباري خلال ذروة الصباح، حيث تراوحت سرعتها بين 10–20 كم/س في بعض المناطق.

وفي الوقت نفسه، سُجلت انسيابية ملحوظة في شارع صلاح سالم و3 يوليو بعد تسيير الحركة وتخفيف العقبات المرورية.



الجيزة:

لوحظت كثافات في شارع فيصل وشارع الهرم في اتجاه المهندسين والمعادي، وخاصة عند تقاطعات الكباري.

ومع تواصل انتظام الحركة على الدائري الإقليمي بالاتجاهين، شهدت باقي المحاور انسيابية جيدة مع تدخل المرور لتخفيف التكدسات في المناطق المتأثرة.

القليوبية

وشهدت الطرق الإقليمية والداخلية حالة سير مستقرة تقريبًا، مع وجود كثافات بسيطة عند مداخل بنها–القاهرة الزراعي والقناطر–شبرا الخيمة خلال ساعات الذروة الصباحية، دون وقوع أعطال أو حوادث تؤثر بشكل كبير على انسيابية الحركة.



جهود المرور

تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ خططها على مدار اليوم، مع انتشار الخدمات المرورية على المحاور الرئيسية والفرعية، لضبط مخالفات الوقوف الخاطئ، والتأكد من نظامية المركبات، وتوفير حركة آمنة للمواطنين، مع توجيهات بالالتزام بالسرعات المقررة واحترام لوائح السلامة على الطرق.

