الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية: كثافات متحركة في المحاور الرئيسية

كثافات مرورية
كثافات مرورية
18 حجم الخط

 شهدت حركة المرور صباح اليوم الثلاثاء، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية كثافات مرورية متفاوتة في عدد من المحاور الرئيسية، وسط انسيابية نسبية في أغلب شوارع الشبكات الداخلية، وذلك مع استمرار الحملات المرورية المكثفة لتسيير الحركة وضبط المخالفات.
 

القاهرة:
رصدت الإدارة العامة للمرور كثافات متوسطة في شارع القاهرة–الإسكندرية الصحراوي باتجاه المدينة التعليمية، وشارع الجيزة–الفيوم الزراعي عند مداخل ومخارج الكباري خلال ذروة الصباح، حيث تراوحت سرعتها بين 10–20 كم/س في بعض المناطق. 

وفي الوقت نفسه، سُجلت انسيابية ملحوظة في شارع صلاح سالم و3 يوليو بعد تسيير الحركة وتخفيف العقبات المرورية.
 

 الجيزة:

لوحظت كثافات في شارع فيصل وشارع الهرم في اتجاه المهندسين والمعادي، وخاصة عند تقاطعات الكباري. 

ومع تواصل انتظام الحركة على الدائري الإقليمي بالاتجاهين، شهدت باقي المحاور انسيابية جيدة مع تدخل المرور لتخفيف التكدسات في المناطق المتأثرة.
 القليوبية
وشهدت الطرق الإقليمية والداخلية حالة سير مستقرة تقريبًا، مع وجود كثافات بسيطة عند مداخل بنها–القاهرة الزراعي والقناطر–شبرا الخيمة خلال ساعات الذروة الصباحية، دون وقوع أعطال أو حوادث تؤثر بشكل كبير على انسيابية الحركة.
 

 جهود المرور

تواصل الإدارة العامة للمرور تنفيذ خططها على مدار اليوم، مع انتشار الخدمات المرورية على المحاور الرئيسية والفرعية، لضبط مخالفات الوقوف الخاطئ، والتأكد من نظامية المركبات، وتوفير حركة آمنة للمواطنين، مع توجيهات بالالتزام بالسرعات المقررة واحترام لوائح السلامة على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسكندرية الصحراوي استمرار الحملات ادارة العامة للمرور الإسكندرية الصحراوي الادارة العامة للمرور الاسكندرية الجيزة والقليوبية الحملات المرورية الخدمات المرورية الشبكات الداخلية السرعات المقررة

مواد متعلقة

ضبط طن مخدرات و148 سلاحا ناريا في حملة على البؤر الإجرامية بالمحافظات

بعد أسبوع من زواجهما، مصرع عروسين إثر تسرب غاز داخل شقة بأكتوبر

تفاصيل حريق مخزن أخشاب بمؤسسة الزكاة والحماية المدنية تكافح ألسنة اللهب

حريق هائل يلتهم مخزن خشب بمؤسسة الزكاة في المرج

تحرير 3 آلاف قضية سرقة كهرباء بحملات تفتيشية على المحال والعقارات خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم: الإعدام لمتهم والسجن لآخرين في نزاع على الميراث.. المؤبد لمتهمين في خلية التجمع الإرهابية.. تطورات جديدة بمحاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى

سائق توك توك يخطف هاتف فتاة بأسوان والأمن يكشف تفاصيل الفيديو

ضبط 11 شخصا بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

الأكثر قراءة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم الفلفل والخيار وانخفاض البصل

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف هيئة النقل العام

الداخلية تسمح لـ 23 شخصا بالتنازل عن الجنسية المصرية

هجمات روسية تتسبب في انقطاع الكهرباء بأوكرانيا، والجيش يطالب السكان بالبقاء في الملاجئ

بالأسماء، السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي

انخفاض كبير في البلدي والبيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads