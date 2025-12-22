الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
حوادث

حريق هائل يلتهم مخزن خشب بمؤسسة الزكاة في المرج

حريق هائل يلتهم مخزن
حريق هائل يلتهم مخزن خشب بمنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج
شهدت منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج، شمال شرق القاهرة، نشوب حريق هائل داخل مخزن خشب، مما أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني وانتشار كثيف لسيارات الإطفاء والشرطة في محيط الحريق.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب الحريق داخل المخزن، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء وقوات الأمن إلى موقع الحادث. 

وبحسب المصادر الأمنية، يعمل رجال الإطفاء على السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المخازن المجاورة والمناطق السكنية المحيطة، بينما قامت الشرطة بتأمين المنطقة وإخلاء أي متواجدين بالقرب من المخزن.

وأكدت مصادر مطلعة أن المخزن يحتوي على كميات كبيرة من الأخشاب والمواد القابلة للاشتعال، مما صعّب عمليات الإخماد وأدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف في السماء، ما استدعى تدخل سيارات الإطفاء من مناطق مختلفة في القاهرة للمساعدة في السيطرة على الحريق.

