تفاصيل حريق مخزن أخشاب بمؤسسة الزكاة والحماية المدنية تكافح ألسنة اللهب

تواصل قوات الحماية المدنية بالقاهرة جهودها للسيطرة على حريق اندلع داخل مخزن أخشاب بمنطقة مؤسسة الزكاة، وسط انتشار مكثف لسيارات الإطفاء لتأمين المنطقة ومنع امتداد النيران إلى المخازن والمباني المجاورة.


تفاصيل الواقعة
دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ8سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بتصاعد ألسنة اللهب من داخل مخزن بشارع كفر الباشا. وبالمعاينة الأولية تبين أن النيران اشتعلت في مخزن أخشاب على مساحة تقدر بنحو2000متر، ما أدى إلى التهام كميات كبيرة من الأخشاب وساعد على سرعة انتشار الحريق.
جهود السيطرة والتأمين
وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا بمحيط موقع الحريق، فيما كثف رجال الإطفاء عمليات المكافحة من عدة اتجاهات، إلى جانب تنفيذ أعمال تبريد مستمرة لمنع تجدد الاشتعال أو امتداد النيران إلى المخازن المجاورة. كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات تحسبا لوقوع أي إصابات.
التحقيقات
وأكدت مصادر أمنية أنه لم يتم حتى الآن تحديد أسباب اندلاع الحريق، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة لبدء الفحص وبيان ملابسات الواقعة عقب الانتهاء من أعمال الإخماد.

السياحة تحتفل بتركيب مركب خوفو الثانية بالمتحف الكبير غدا

