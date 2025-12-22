أخبار مصر اليوم: خطة حكومية لتعظيم العائد الاقتصادي من خامات المثلث الذهبي.. الزراعة تنفي علاقة "النمل الأبيض" بانهيار منازل بالأقصر.. قرار حاسم من محافظ القاهرة بشأن نظافة المحال

18 حجم الخط

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس قدّم التهنئة للرئيسة التنزانية بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وكذلك على استكمال انتخاب البرلمان وتشكيل الحكومة.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تردد حول نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة بالأسواق.

وأوضح أنه بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية؛ أفادت بأن أدوية علاج البرد، والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، فضلًا عن الأدوية المحتوية على مواد وفيتامينات تعمل على تقوية المناعة خلال موسم الإنفلونزا، متوافرة بالأسواق بشكل منتظم وطبيعي، مع تعدد البدائل الدوائية المتاحة من إنتاج أكثر من شركة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس/ محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والجيولوجى/ ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه منطقة "المثلث الذهبي" من مقومات وإمكانات، موجها باستمرار التنسيق بين مسئولي وزارة البترول والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بما يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والترويج لهذه الفرص مع المستثمرين والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في قطاع البترول والتعدين.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 288، الصادرة في 22 ديسمبر 2025، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 301 لسنة 2025، بشأن معادلة شهادة الدبلوم الشرطى الفنى التى يمنحها وزير الداخلية لطالب معاهد معاونى الأمن بشهادة دبلوم التعليم الفنى والتقنى (الثانوى التكنولوجى) نظام السنوات الثالث.

وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة التربية والتعليم "تعتبر شهادة الدبلوم الشرطى الفنى التي يمنحها وزير الداخلية لطلاب معاهد معاوني الأمن، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وقرار وزير الداخلية رقم 2400 لسنة 2024، بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، والتي تمنح بعد اجتياز ثلاث سنوات دراسية للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، معادلة الشهادة دبلوم التعليم الفنى والتقنى الثانوى التكنولوجي، نظام السنوات الثلاث، ومناظرة لها.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 285 تابع (أ)، الصادر في 18 ديسمبر 2025، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 804 لسنة 2025، بشأن إصدار الدليل التنظيمى الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائى للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية.

يعمل بأحكام الدليل التنظيمي لقرار هيئة الدواء المصرية، والمنصوص عليه بالمادة الثامنة بقرار رئيس الهيئة رقم ٤٧٥ لسنة ۲۰۲٥، بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي، وذلك فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات المنظمة بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية.

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله مؤخرًا حول تسبب حشرة "النمل الأبيض" في سقوط 3 منازل بقرية الدير بمحافظة الأقصر، مؤكدة أن المعاينات الميدانية واللجان الفنية أثبتت عدم صحة الادعاء بأن النمل الأبيض السبب وراء تساقط هذه المنازل.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إن لجنة فورية توجهت من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر، للانتقال إلى موقع البلاغ بقرية الدير، حيث تمت عملية الفحص والمعاينة بحضور: عمدة قرية الدير مندوبين عن أعضاء مجلس النواب، ممثلين عن المحافظة ومجلس المدينة ولفيف من الأهالي.

بحث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع كل من الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة مؤسسة “فاهم” للدعم النفسي، والدكتور عبد الناصر عمر مؤسس مستشفى “المشفى”، آليات إطلاق حملة توعوية جديدة تحت عنوان «طفل متوازن.. مجتمع متماسك»، وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وميراي نسيم عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشارة لميس نجم أمين صندوق مؤسسة فاهم للدعم النفسي.

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرارًا بإلزام كافة المحلات أيا كان نوعها بوضع صندوق قمامة سعته لا تقل عن ٢٤٠ لترًا أمام كل محل، مع منح أصحاب المحلات مهلة أسبوعين لتنفيذ ذلك، وفي حال عدم الالتزام تقوم الإدارات المختصة بالنظافة بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف وتحصيل غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحلات العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.

وأشار قرار محافظ القاهرة إلى أنه يتولى رؤساء الأحياء، ورؤساء أفرع هيئة النظافة وإدارات المتابعة، والرصد الإشراف علي متابعة وتنفيذ ما سبق بكل دقة والعرض الدورى على محافظ القاهرة.

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتعيين الدكتورة هبة الغريب عطية الجمل - الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / ولمدة عام.

وتعيين الدكتور محمد أحمد علي هيبة - الأستاذ بقسم علم النفس التربوي بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم اعتبارًا من 22 / 12 / 2025 ولمدة عام.

