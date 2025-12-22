هيئة الدواء المصرية تصدر دليل المنظومة الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 285 تابع (أ)، الصادر في 18 ديسمبر 2025، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 804 لسنة 2025، بشأن إصدار الدليل التنظيمى الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائى للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية.

قرار هيئة الدواء المصرية



يعمل بأحكام الدليل التنظيمي لقرار هيئة الدواء المصرية، والمنصوص عليه بالمادة الثامنة بقرار رئيس الهيئة رقم ٤٧٥ لسنة ۲۰۲٥، بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي، وذلك فيما يتعلق بالقواعد والإجراءات المنظمة بشأن إنشاء وتشغيل المنظومة للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية.



وتسرى أحكام الدليل التنظيمي المرافق لهذا القرار على جميع الكيانات العاملة في سوق الدواء المصرى، سواء مصنعين أو مستوردين أو موزعين أو أصحاب رخص تسويقية أو شركات خدمات لوجستية.

كما تسرى أحكامه على جميع المؤسسات الصيدلية المنصوص عليها بالمادة (۱۰) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة المشار إليه. وتلتزم الجهات المشار إليها بهذه المادة بتنفيذ أحكام الدليل، كل فيما يخص مجال عمله.





