5 آلاف جنيه غرامة، قرار حاسم من محافظ القاهرة بشأن نظافة المحلات

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرارًا بإلزام كافة المحلات أيا كان نوعها بوضع صندوق قمامة سعته لا تقل عن ٢٤٠ لترًا أمام كل محل، مع منح أصحاب المحلات مهلة أسبوعين لتنفيذ ذلك، وفي حال عدم الالتزام تقوم الإدارات المختصة بالنظافة بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف وتحصيل غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحلات العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.

وأشار قرار محافظ القاهرة إلى أنه يتولى رؤساء الأحياء، ورؤساء أفرع هيئة النظافة وإدارات المتابعة، والرصد الإشراف علي متابعة وتنفيذ ما سبق بكل دقة والعرض الدورى على محافظ القاهرة.

جاء ذلك القرار نظرًا لما تلاحظ خلال المرور اليومي والمتابعة من قيام أصحاب المحلات التجارية بإلقاء القمامة في الشوارع، وعدم وجود صناديق مخصصة للقمامة أمام هذه المحلات، بما يؤثر بالسلب علي الشكل الحضاري للشوارع وصحة المواطنين.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها محافظة القاهرة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة، والذي يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجهها المدينة.

ويولي الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ملف النظافة أهمية قصوى، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة البيئة وسلامة المواطنين، فضلًا عن دوره المحوري في عكس صورة إيجابية عن القاهرة كمركز حضاري وسياحي.

لطالما شكلت مشكلة تراكم المخلفات في الشوارع، خاصة أمام المحلات التجارية، هاجسًا للسلطات المحلية والشارع القاهري، مما استدعى التدخل بقرارات حازمة لضمان الالتزام بمعايير النظافة.

وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الممارسات السلبية التي تضر بالصحة العامة وتشوه جماليات المدينة، وتأتي استكمالًا لسلسلة إجراءات سابقة سعت المحافظة من خلالها إلى تعزيز الوعي البيئي وتفعيل دور أصحاب الأعمال في الحفاظ على نظافة محيطهم.

