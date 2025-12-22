5 آلاف جنيه غرامة، قرار حاسم من محافظ القاهرة بشأن نظافة المحلات

18 حجم الخط

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قرارًا بإلزام كافة المحلات أيا كان نوعها بوضع صندوق قمامة سعته لا تقل عن ٢٤٠ لترًا أمام كل محل، مع منح أصحاب المحلات مهلة أسبوعين لتنفيذ ذلك، وفي حال عدم الالتزام تقوم الإدارات المختصة بالنظافة بتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالف وتحصيل غرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المحلات العامة رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.

وأشار قرار محافظ القاهرة إلى أنه يتولى رؤساء الأحياء، ورؤساء أفرع هيئة النظافة وإدارات المتابعة، والرصد الإشراف علي متابعة وتنفيذ ما سبق بكل دقة والعرض الدورى على محافظ القاهرة.

جاء ذلك القرار نظرًا لما تلاحظ خلال المرور اليومي والمتابعة من قيام أصحاب المحلات التجارية بإلقاء القمامة في الشوارع، وعدم وجود صناديق مخصصة للقمامة أمام هذه المحلات، بما يؤثر بالسلب علي الشكل الحضاري للشوارع وصحة المواطنين.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها محافظة القاهرة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة، والذي يُعد أحد أبرز التحديات التي تواجهها المدينة.

ويولي الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ملف النظافة أهمية قصوى، نظرًا لتأثيره المباشر على صحة البيئة وسلامة المواطنين، فضلًا عن دوره المحوري في عكس صورة إيجابية عن القاهرة كمركز حضاري وسياحي.

لطالما شكلت مشكلة تراكم المخلفات في الشوارع، خاصة أمام المحلات التجارية، هاجسًا للسلطات المحلية والشارع القاهري، مما استدعى التدخل بقرارات حازمة لضمان الالتزام بمعايير النظافة.

وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة الممارسات السلبية التي تضر بالصحة العامة وتشوه جماليات المدينة، وتأتي استكمالًا لسلسلة إجراءات سابقة سعت المحافظة من خلالها إلى تعزيز الوعي البيئي وتفعيل دور أصحاب الأعمال في الحفاظ على نظافة محيطهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.