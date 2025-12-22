قرار جديد للتعليم بشأن شهادة الدبلوم الشرطي بمعاهد معاوني الأمن

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 288، الصادرة في 22 ديسمبر 2025، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 301 لسنة 2025، بشأن معادلة شهادة الدبلوم الشرطى الفنى التى يمنحها وزير الداخلية لطالب معاهد معاونى الأمن بشهادة دبلوم التعليم الفنى والتقنى (الثانوى التكنولوجى) نظام السنوات الثالث.

وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة التربية والتعليم "تعتبر شهادة الدبلوم الشرطى الفنى التي يمنحها وزير الداخلية لطلاب معاهد معاوني الأمن، وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وقرار وزير الداخلية رقم 2400 لسنة 2024، بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن، والتي تمنح بعد اجتياز ثلاث سنوات دراسية للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، معادلة الشهادة دبلوم التعليم الفنى والتقنى الثانوى التكنولوجي، نظام السنوات الثلاث، ومناظرة لها

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ۱۳۹ لسنة ۱۹۸۱ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ۲۰۲٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰۹لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة.

وبعد الاطلاع على القانون رقم ١٦٩ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۷۱ لسنة ۱۹۹۷ بشأن تنظيم العمل بوزارة التربية والتعليم، وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٢٤٠٠ لسنة ٢٠٢٤ بإصدار اللائحة الداخلية المعاهد معاوني الأمن.





