أخبار الفن اليوم: أحمد الفيشاوي ينعي والدته بكلمات مؤثرة.. أول ظهور لدينا الشربيني بعد أزمة شائعة ارتباطها بكريم عبد العزيز.. حذف عدد من مشاهد مسلسل "علي كلاي" قبل تصويرها

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

نعى الفنان أحمد الفيشاوي، والدته الراحلة سمية الألفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وصلت منذ قليل النجمة دينا الشربيني إلي العرض الخاص لفيلمها الجديد طلقني، الذي تشارك بطولته مع كريم محمود عقد العزيز، والمقام حاليا في أحد المولات الكبري بالشيخ زايد

استأنفت الفنانة نيللي كريم تصوير مشاهد مسلسل "على قد الحب، مع الفنان شريف سلامة، بعد أيام من التوقف لأسباب تقنية.



ومن المفترض أن تنتقل أسرة المسلسل إلى عدد من الأماكن العامة والشوارع بالقاهرة، لتصوير المشاهد الخارجية، تمهيدا لعرض العمل في شهر رمضان المقبل.





وصل، منذ قليل، النجم كريم محمود عبد العزيز إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد طلقني، المقام حاليا في أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.



وخطف كريم محمود عبد العزيز الأنظار فور وصوله، وذلك بعد انفصاله عن زوجته، وشائعة ارتباطه بدينا الشربيني.

يواصل الفنان أحمد العوضي تصوير حلقات مسلسل “علي كلاي”، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، حيث يصور بعض المشاهد داخل أحد الاستوديهات الخاصة بالجيزة.

وكشف مصدر من داخل المسلسل في تصريحات خاصة لفيتو، أنه تم حذف عدد من المشاهد من سيناريو المسلسل قبل تصويرها، نظرًا لأحتواءها على بعض الأحداث العنيفة بشكل مبالغ فيه.

توقفت التحضيرات الخاصة بفيلم “هيروشيما” من بطولة النجم أحمد السقا، حيث كان من المفترض أن يتم البدء في تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنه قد توقف العمل لأسباب إنتاجية.

ولم تكشف الشركة المنتجة للفيلم الأسباب الحقيقة لتوقفه، إلا أنه من المفترض أن يتم حل تلك الأزمات خلال الفترة المقبلة والشروع في تصويره.

روجت شبكة نتفليكس، للقسم الثاني من الموسم الخامس لمسلسل “Stranger Things”، بمقطع فيديو قصير وصلت مدته لدقيقة و٥ ثواني.





