الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

توقف تحضيرات فيلم "هيروشيما" لأسباب إنتاجية

احمد السقا
احمد السقا
18 حجم الخط

 

توقفت التحضيرات الخاصة بفيلم “هيروشيما” من بطولة النجم أحمد السقا، حيث كان من المفترض أن يتم البدء في تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنه قد توقف العمل لأسباب إنتاجية.

ولم تكشف الشركة المنتجة للفيلم الأسباب الحقيقة لتوقفه، إلا أنه من المفترض أن يتم حل تلك الأزمات خلال الفترة المقبلة والشروع في تصويره.

 

فيلم هيروشيما يلعب بطولته النجم أحمد السقا، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وكان قد تعاقد عدد كبير من النجوم من بينهم، مى عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هدى الأتربى، عماد صفوت، محمد لطفي، علاء مرسى،  والوجه الجديد هيثم زيدان وعدد كبير من الفنانين

 

فيلم هيروشيما تدور أحداثه في اطار من التشويق والاثارة، والفيلم انتاج شركة AH  media production للمنتجة ألاء لاشين  بمشاركة ABK media production Bahgat Kamar  .

وكان قد بدأ المخرج أحمد نادر جلال معاينة أماكن التصوير تمهيدا للبدء في تصوير فيلم هيروشميا، وكان من المقرر أن ينطلق التصوير بمجرد الانتهاء من كافة التفاصيل خلال الأيام الماضية، إلا أنه توقف بشكل مفاجئ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيرو شيما أحمد السقا فيلم هيرو شيما

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، تعادل سلبي بين مالي وزامبيا في الشوط الأول

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

مصر ترسل قافلة طبية نوعية ومستلزمات علاجية وأدوية إلى السودان (صور)

بعد غيبوبة لأكثر من شهرين، وفاة طالب جامعى إثر تناوله جرعات مصل الكلب بالمنوفية

"الزراعة" تنفي علاقة "النمل الأبيض" بانهيار منازل في الأقصر وتوضح الأسباب الحقيقية

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

المصري يكتسح دكرنس برباعية في كأس مصر

فضيحة داخل مكتب نتنياهو، مستشاروه تلقوا رشوة لكشف معلومات عن جيش الاحتلال وتشويه صورة مصر

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سُمي شهر رجب بـ"الفرد ومضر"؟ مجمع البحوث الإسلامية يوضح (فيديو)

باحث بالأزهر يوضح حكم فضل شهر رجب (فيديو)

هل يجوز تغطية جزء من الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads