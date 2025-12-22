توقف تحضيرات فيلم "هيروشيما" لأسباب إنتاجية

18 حجم الخط

توقفت التحضيرات الخاصة بفيلم “هيروشيما” من بطولة النجم أحمد السقا، حيث كان من المفترض أن يتم البدء في تصوير الفيلم خلال الأيام القليلة القادمة، إلا أنه قد توقف العمل لأسباب إنتاجية.

ولم تكشف الشركة المنتجة للفيلم الأسباب الحقيقة لتوقفه، إلا أنه من المفترض أن يتم حل تلك الأزمات خلال الفترة المقبلة والشروع في تصويره.

فيلم هيروشيما يلعب بطولته النجم أحمد السقا، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، وكان قد تعاقد عدد كبير من النجوم من بينهم، مى عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هدى الأتربى، عماد صفوت، محمد لطفي، علاء مرسى، والوجه الجديد هيثم زيدان وعدد كبير من الفنانين

فيلم هيروشيما تدور أحداثه في اطار من التشويق والاثارة، والفيلم انتاج شركة AH media production للمنتجة ألاء لاشين بمشاركة ABK media production Bahgat Kamar .

وكان قد بدأ المخرج أحمد نادر جلال معاينة أماكن التصوير تمهيدا للبدء في تصوير فيلم هيروشميا، وكان من المقرر أن ينطلق التصوير بمجرد الانتهاء من كافة التفاصيل خلال الأيام الماضية، إلا أنه توقف بشكل مفاجئ

