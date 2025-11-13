أسباب اعتذار أحمد رزق عن هيروشيما مع أحمد السقا

18 حجم الخط

اعتذر الفنان أحمد رزق عن المشاركة في فيلم هيروشيما مع الفنان أحمد السقا بسبب اختلافه على الأجر مع الشركة المنتجة العمل.

وأنضم عدد من النجوم لبطولة فيلم هيروشيما، الذى يلعب بطولته النجم أحمد السقا، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال، حيث تعاقد كلا من النجوم مى عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هدى الأتربى، عماد صفوت، محمد لطفي، علاء مرسى، والوجه الجديد هيثم زيدان وعدد كبير من الفنانين للمشاركة في بطولة الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، والفيلم إنتاج شركة AH media production للمنتجة ألاء لاشين بمشاركة ABK media production Bahgat Kamar .

وبدأ المخرج أحمد نادر جلال معاينة أماكن التصوير حاليا تمهيدا للبدء في تصوير فيلم هيروشميا، ومن المقرر أن ينطلق التصوير بمجرد الانتهاء من كافة التفاصيل خلال الأيام المقبلة، حيث أن الفيلم يتمضن العديد من المفاجأت من حيث القصة وأماكن التصوير وتكنيك الإخراج والتصوير.

ويعرض للنجم أحمد السقا مسلسل جولة أخيرة قريبا على الشاشات، ويشارك فى بطولة العمل كلا من أشرف عبد الباقى، اسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، وأخرون، إخراج مريم أحمدى.

