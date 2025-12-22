أول ظهور لدينا الشربيني بعد أزمة شائعة ارتباطها بكريم محمود عبد العزيز (فيديو)

الإثنين 22 ديسمبر 2025
وصلت منذ قليل النجمة دينا الشربيني إلي العرض الخاص لفيلمها الجديد طلقني ، الذي تشارك بطولته مع كريم محمود عقد العزيز، والمقام حاليا في أحد المولات الكبري بالشيخ زايد 

العرض الخاص لفيلم طلقني 

ويعد هذا الظهور الأول لدينا الشربيني بعد أزمة شائعة ارتباطها بكريم محمود عبّد العزيز 

تفاصيل فيلم "طلقني"

وانتهى الثنائي “كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني” من تصوير المشاهد النهائية لفيلمهما الجديد “طلقنى”، بإحدى المدن الساحلية، والمشهد عبارة عن انفصال زوجين، ولكن بعد وصلة من العتاب يقرر الثنائي أن يعيشا حالة من الرومانسية ينهيان بها مشاهد العمل.
 

أحداث فيلم “طلقني”

وتشهد أحداث فيلم “طلقني” رفع دينا الشربيني، قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

 

أبطال فيلم “طلقني”

ويشارك في فيلم "طلقني" كل من: الفنان محمد محمود، عابد عناني، محمود حافظ، وياسمين رحمي وهناء الشوربجي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

 

