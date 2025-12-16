الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

التريلر الرسمي للقسم الثاني من الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS

STRANGER THINGS،
STRANGER THINGS، فيتو
18 حجم الخط

طرحت منصة نتفليكس، التريلر الرسمي للقسم الثاني من مسلسل STRANGER THINGS، المقرر عرضه بتاريخ 25 ديسمبر، على أن تُعرض الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر على منصة 'Netflix'.

وتخطت مدة التريلر الدقيقتين، وتضمن المقطع عدد من المشاهد المثيرة والمفاجئة من مسلسل  STRANGER THINGS.

 

 

Image
Image
Image

مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير لـ STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"

فيما كشف مات دافر مبتكر مسلسل STRANGER THINGS، أن القسم الثاني من الموسم الخامس والأخير لمسلسل "STRANGER THINGS" سيركز على ذكريات الشرير فيكنا.

 

Image

وقال دافر في تصريحات صحفية: "هذا ما نسميه قصة روسيا الجديدة، نظرًا لقلة شخصياتها.. إنهما منعزلان نوعًا ما، ماكس وهولي.. نحن سعداء جدًا بتكاملها مع القصص الأخرى".

نتفليكس تطرح القسم الأول من الموسم الأخير لـSTRANGER THINGS

وطرحت رسميًّا شبكة نتفليكس للبث الرقمي، القسم الأول من الموسم الخامس والأخير من مسلسل الشهير STRANGER THINGS، للمشاهدة حصريا عبر المنصة.

وأعلنت شبكة نتفليكس، عن مدة حلقات الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير لمسلسلها الشهير Stranger Things.

ويتكون الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسل Stranger Things، من ٤ حلقات جاءت مدتها كالتالي:

الحلقة ١: ساعة و٨ دقائق

الحلقة ٢: ٥٤ دقيقة

الحلقة ٣: ساعة و٦ دقائق

الحلقة ٤: ساعة و٢٣ دقيقة

Image

وشوقت الممثلة الشابة  مايا هوك الجمهور لمشاهدة الموسم الأخير من مسلسل نتفليكس الشهير "Stranger Things".

وقالت مايا، خلال تصريحات صحفية: "الأحداث تصبح جنونية منذ اللحظة الأولى.. هذا الموسم يبدأ بأقصى وتيرة، وستشعرون بأن الرهانات عالية من البداية وحتى النهاية".

الأخوان دافر: هولي ويلر هي محور الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف  الأخوان دافر، أن شخصية الممثلة هولي ويلر هي محور الموسم الخامس والاخير من مسلسلهما STRANGER THINGS.

وقال مبتكرا مسلسل STRANGER THINGS، في تصريحات صحفية، عن سبب إضافة شخصية هولي ويلر في الموسم الأخير: "بمجرد مشاهدة الموسم كاملًا، ستفهمون أهمية إضافتها إلى طاقم التمثيل بشكل أفضل".

Image

خطة نتفليكس لعرض الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، تفاصيل خطة عرضها للموسم الخامس والأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

وذكرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS، سيعرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول بتاريخ 27 نوفمبر، والقسم الثاني بتاريخ 25 ديسمبر، علي أن تعرض  الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

 فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

Image

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Stranger Things Stranger Things الجزء الخامس STRANGER THINGS الموسم الاخير Stranger Things نوح شناب

مواد متعلقة

نتفليكس تطرح بوسترات القسم الثاني من الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS

STRANGER THINGS يحقق 59.6 مليون مشاهدة في أول 5 أيام من عرضه

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 7 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

بالتفاصيل، طرح أراض استثمارية طبية وتعليمية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تفسير حلم هدم البيت في المنام وعلاقته بالسعى نحو بناء حياة أفضل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 16 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads