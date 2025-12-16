التريلر الرسمي للقسم الثاني من الموسم الأخير لمسلسل STRANGER THINGS

18 حجم الخط

طرحت منصة نتفليكس، التريلر الرسمي للقسم الثاني من مسلسل STRANGER THINGS، المقرر عرضه بتاريخ 25 ديسمبر، على أن تُعرض الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر على منصة 'Netflix'.

وتخطت مدة التريلر الدقيقتين، وتضمن المقطع عدد من المشاهد المثيرة والمفاجئة من مسلسل STRANGER THINGS.

Everything we have ever assumed about the Upside Down has been dead wrong.



Stranger Things 5 Vol. 2 premieres December 25 at 8PM ET / 5PM PT. pic.twitter.com/xRwG9w8Z0g — Netflix (@netflix) December 15, 2025

مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير لـ STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"

فيما كشف مات دافر مبتكر مسلسل STRANGER THINGS، أن القسم الثاني من الموسم الخامس والأخير لمسلسل "STRANGER THINGS" سيركز على ذكريات الشرير فيكنا.

وقال دافر في تصريحات صحفية: "هذا ما نسميه قصة روسيا الجديدة، نظرًا لقلة شخصياتها.. إنهما منعزلان نوعًا ما، ماكس وهولي.. نحن سعداء جدًا بتكاملها مع القصص الأخرى".

نتفليكس تطرح القسم الأول من الموسم الأخير لـ STRANGER THINGS

وطرحت رسميًّا شبكة نتفليكس للبث الرقمي، القسم الأول من الموسم الخامس والأخير من مسلسل الشهير STRANGER THINGS، للمشاهدة حصريا عبر المنصة.

وأعلنت شبكة نتفليكس، عن مدة حلقات الجزء الأول من الموسم الخامس والأخير لمسلسلها الشهير Stranger Things.

ويتكون الجزء الأول من الموسم الأخير لمسلسل Stranger Things، من ٤ حلقات جاءت مدتها كالتالي:

الحلقة ١: ساعة و٨ دقائق

الحلقة ٢: ٥٤ دقيقة

الحلقة ٣: ساعة و٦ دقائق

الحلقة ٤: ساعة و٢٣ دقيقة

وشوقت الممثلة الشابة مايا هوك الجمهور لمشاهدة الموسم الأخير من مسلسل نتفليكس الشهير "Stranger Things".

وقالت مايا، خلال تصريحات صحفية: "الأحداث تصبح جنونية منذ اللحظة الأولى.. هذا الموسم يبدأ بأقصى وتيرة، وستشعرون بأن الرهانات عالية من البداية وحتى النهاية".

الأخوان دافر: هولي ويلر هي محور الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف الأخوان دافر، أن شخصية الممثلة هولي ويلر هي محور الموسم الخامس والاخير من مسلسلهما STRANGER THINGS.

وقال مبتكرا مسلسل STRANGER THINGS، في تصريحات صحفية، عن سبب إضافة شخصية هولي ويلر في الموسم الأخير: "بمجرد مشاهدة الموسم كاملًا، ستفهمون أهمية إضافتها إلى طاقم التمثيل بشكل أفضل".

خطة نتفليكس لعرض الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS

وأعلنت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم نتفليكس، تفاصيل خطة عرضها للموسم الخامس والأخير من مسلسل STRANGER THINGS.

وذكرت نتفليكس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، أن الموسم الأخير من مسلسل STRANGER THINGS، سيعرض على ثلاثة أقسام، القسم الأول بتاريخ 27 نوفمبر، والقسم الثاني بتاريخ 25 ديسمبر، علي أن تعرض الحلقة الأخيرة بتاريخ 31 ديسمبر.

فرانك دارابونت يكشف سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات مسلسل STRANGER THINGS

فيما كشف المخرج الشهير، فرانك دارابونت، عن سبب عودته من التقاعد لإخراج حلقات الموسم الخامس من مسلسل STRANGER THINGS.

وقال فرانك في تصريحات صحفية: "أنا وزوجتي نحب هذا المسلسل، الصناعة الآن مليئة بأشخاص فظيعين، يقومون بأشياء فظيعة، لأسباب جشعة، لكن هذا المسلسل رائع، ومليء بالعواطف".

