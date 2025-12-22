بعد شائعة ارتباطه بدينا الشربيني، كريم محمود عبدالعزيز يشارك بالعرض الخاص لفيلم طلقني (صور)

18 حجم الخط

وصل، منذ قليل، النجم كريم محمود عبد العزيز إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد طلقني، المقام حاليا في أحد المولات الكبرى بالشيخ زايد.

العرض الخاص لفيلم طلقني

وخطف كريم محمود عبد العزيز الأنظار فور وصوله، وذلك بعد انفصاله عن زوجته، وشائعة ارتباطه بدينا الشربيني.

تفاصيل فيلم "طلقني"

وكان الثنائي“كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني” قد انتهيا من تصوير المشاهد النهائية لفيلمهما الجديد “طلقنى”، بإحدى المدن الساحلية، والمشهد عبارة عن انفصال زوجين، ولكن بعد وصلة من العتاب يقرر الثنائي أن يعيشا حالة من الرومانسية ينهيان بها مشاهد العمل.

أحداث فيلم “طلقني”

وتشهد أحداث فيلم “طلقني” رفع دينا الشربيني، قضية خلع ضد زوجها الذي يلعب دوره نجل الساحر، بسبب عدم قابليتها العيش معه، وتصل لما تريد ويتم تطليقها بحكم محكمة، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.

أبطال فيلم “طلقني”

ويشارك في فيلم "طلقني" كل من: الفنان محمد محمود، عابد عناني، محمود حافظ، وياسمين رحمي وهناء الشوربجي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.