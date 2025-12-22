18 حجم الخط

أحمد العوضي، حلّ الفنان أحمد العوضي ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، بقناة “dmc”، حيث فجّر مفاجأة خلال اللقاء بإعلانه أنه يعيش حاليًا قصة حب، مؤكدًا أن حياته العاطفية تشهد مرحلة جديدة، لكنه فضّل التحفظ على التفاصيل في الوقت الراهن.

أحمد العوضي: «أعيش قصة حب.. وإسعاد يونس أول من سيعرف هوية العروس»

ورفض أحمد العوضي الكشف عن أي معلومات تخص هوية شريكة حياته المقبلة، سواء كانت من الوسط الفني أو من خارجه، مكتفيًا بالقول إنه ليس «سينجل»، ووعد الإعلامية إسعاد يونس بأنها ستكون أول من يعلم باسم العروس فور اتخاذ خطوة رسمية، في إشارة إلى رغبته في إبقاء الأمر بعيدًا عن الأضواء مؤقتًا.

أحمد العوضي: «كلامي عن الاحتفال مع زوجتي وأطفالي لم يكن عبثًا»

وتحدث العوضي عن التصريح الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما قال إنه سيحتفل بعيد ميلاده العام المقبل مع زوجته، وبعدها مع أطفاله، موضحًا أن حديثه لم يكن عابرًا، بل نابعًا من قناعة شخصية، قائلًا: «قلت الكلام ده لأن أقداركم تؤخذ من أفواهكم»، في إشارة إلى إيمانه بأن ما يقوله الإنسان قد يتحقق مع الوقت.

أحمد العوضي: «الأعلى مشاهدة في رمضان أرقام حقيقية وليست ادعاءات»

في وقت سابق، دافع أحمد العوضي عن تصريحاته الأخيرة خلال بث مباشر عبر حسابه على «فيس بوك»، والتي أكد فيها أنه الأعلى مشاهدة في الدراما الرمضانية كل عام، مشددًا على أن حديثه يستند إلى أرقام حقيقية وليس مبالغة.

وقال: «أنا مش بنفخ في نفسي، دي حقيقة، أنا الأكثر مشاهدة وبالأرقام، عندي مشهد في مسلسل حق عرب محقق 80 مليون مشاهدة»، موضحًا أنه قال ذلك أثناء حديثه مع جمهوره ومحبيه بهدف مشاركتهم الفرحة، وليس التفاخر أو الادعاء.

