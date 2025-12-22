الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

6 منها مخالفة، بيئة الشرقية تفتش على 7 منشآت صناعية وغذائية

بيئة الشرقية تفتش
بيئة الشرقية تفتش على 7 منشآت صناعية وغذائية
18 حجم الخط

قام جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بالتفتيش على 7 منشآت صناعية وغذائية ضمن نطاق المحافظة. 

وأسفر التفتيش عن مطابقة منشأة واحدة للاشتراطات البيئية، بينما تم رصد 6 منشآت مخالفة للمعايير البيئية المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.

محافظ الشرقية يفتتح قسطرة القلب والعناية والأورام بتكلفة 31 مليون جنيه بفاقوس

وكشف  الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أنه تم تشكيل لجنة من قسم التفتيش البيئي ، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك  للتفتيش على ٧ منشآت غذائية وصناعية بالمناطق الصناعية بنطاق محافظة الشرقية.   

عدم مطابقة 6منشأت لاشتراطات البيئة من 7منشأت بالمحافظة-فيتو 
عدم مطابقة 6منشأت لاشتراطات البيئة من 7منشأت بالمحافظة-فيتو 

التخلص الامن من المخلفات 

حيث تم التقتيش على مصنع ملابس جاهزة ومصنع منسوجات ومصنع مستحضرات تجميل ومصنع منظفات منزلية بالاضافة الى مصنع لفرز وتعبئة وتغليف المواد الغذائية ومصنع احذية ومصنع ملابس حريمى وذلك للتأكد من إلتزام أصحاب هذه المنشآت بالإشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات، وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة فضلًا عن التأكد من توافر بيئة عمل آمنة للعاملين بالمنشآت.

مطابقة منشأة واحدة ومخالفة 6 منشأت

وتبين من أعمال التفتيش المفاجئ  مطابقة منشأة واحدة للمعايير والإشتراطات البيئية ومخالفة ٦ منشآت للمعايير والإشتراطات المنصوص عليها في قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ الشرقية يتابع أعمال تنفيذ بلاط الإنترلوك بالحسينية ومشتول السوق

المهندس محافظ الشرقية 

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن أعمال المتابعة والتفتيش مستمرة بشكل دوري ومفاجئ على مختلف المنشآت بنطاق المحافظة، لضمان إلتزامها الكامل بالمعايير والإشتراطات البيئية، لافتًا أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا كاملًا بين الجهات التنفيذية وأصحاب المنشآت لتحقيق تنمية صناعية آمنة ومستدامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جهاز شؤون البيئة محافظة الشرقية الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الاقليمى جهاز شؤون البيئة بالشرقية والاسماعيلية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يفتتح قسطرة القلب والعناية والأورام بتكلفة 31 مليون جنيه بفاقوس

محافظ الشرقية يتابع أعمال تنفيذ بلاط الإنترلوك بالحسينية ومشتول السوق

محافظ الشرقية: تحرير 828 محضرا وتقديم 12480 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات بين رؤساء الوحدات المحلية ببلبيس

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، جنوب إفريقيا تتعادل 1-1 مع أنجولا بالشوط الأول

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أمم أفريقيا 2025، مالي يتعادل 1-1 مع زامبيا في مباراة مثيرة

نهائي السوبر الإيطالي، نابولي يتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الإفتاء توضح شروط المسح على "الشراب" أثناء الوضوء (فيديو)

الهلال السعودي يفوز على الشارقة الإماراتي 0/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح شروط المسح على "الشراب" أثناء الوضوء (فيديو)

هل اعتمر الرسول في شهر رجب، وحكم العمرة فيه؟

هل صيام أول شهر رجب بدعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads