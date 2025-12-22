6 منها مخالفة، بيئة الشرقية تفتش على 7 منشآت صناعية وغذائية

18 حجم الخط

قام جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بالتفتيش على 7 منشآت صناعية وغذائية ضمن نطاق المحافظة.

وأسفر التفتيش عن مطابقة منشأة واحدة للاشتراطات البيئية، بينما تم رصد 6 منشآت مخالفة للمعايير البيئية المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.

وكشف الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، أنه تم تشكيل لجنة من قسم التفتيش البيئي ، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وذلك للتفتيش على ٧ منشآت غذائية وصناعية بالمناطق الصناعية بنطاق محافظة الشرقية.

عدم مطابقة 6منشأت لاشتراطات البيئة من 7منشأت بالمحافظة-فيتو

التخلص الامن من المخلفات

حيث تم التقتيش على مصنع ملابس جاهزة ومصنع منسوجات ومصنع مستحضرات تجميل ومصنع منظفات منزلية بالاضافة الى مصنع لفرز وتعبئة وتغليف المواد الغذائية ومصنع احذية ومصنع ملابس حريمى وذلك للتأكد من إلتزام أصحاب هذه المنشآت بالإشتراطات البيئية أثناء التخلص الآمن من المخلفات، وعدم وجود إنبعاثات تضر بصحة الإنسان والبيئة فضلًا عن التأكد من توافر بيئة عمل آمنة للعاملين بالمنشآت.

مطابقة منشأة واحدة ومخالفة 6 منشأت

وتبين من أعمال التفتيش المفاجئ مطابقة منشأة واحدة للمعايير والإشتراطات البيئية ومخالفة ٦ منشآت للمعايير والإشتراطات المنصوص عليها في قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ والمعدل بالقانون رقم ٩ لسنة ٢٠٠٩ وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المهندس محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن أعمال المتابعة والتفتيش مستمرة بشكل دوري ومفاجئ على مختلف المنشآت بنطاق المحافظة، لضمان إلتزامها الكامل بالمعايير والإشتراطات البيئية، لافتًا أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا كاملًا بين الجهات التنفيذية وأصحاب المنشآت لتحقيق تنمية صناعية آمنة ومستدامة.

