الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نهائي السوبر الإيطالي، موعد مباراة نابولي ضد بولونيا والقناة الناقلة

نهائي السوبر الإيطالي،
نهائي السوبر الإيطالي، فيتو
18 حجم الخط

السوبر الإيطالي، يلتقي فريق نابولي نظيره بولونيا، مساء اليوم الاثنين، في نهائي كأس السوبر الإيطالي، على ملعب "الأول بارك" بالرياض.

موعد مباراة نابولي ضد بولونيا والقناة الناقلة 

وتنطلق صافرة مباراة نابولي ضد بولونيا في تمام  التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع عبر تطبيق "ثمانية"، ويعلق عليها فارس عوض.

نهائي السوبر الإيطالي

وتأهل نابولي إلى النهائي بعدما هزم ميلان 2-0، فيما حقق بولونيا، حامل لقب كأس إيطاليا، مفاجأة بفوزه على إنتر ميلان بركلات الترجيح (3-2) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1). 

 

ويبحث نابولي عن تحقيق ثالث بطولاته في كأس السوبر الإيطالية بعدما حقق نسختي 1990 و2014، بينما لم يسبق لبولونيا تحقيق البطولة، إذ يشارك فيها للمرة الأولى بتاريخه.

والتقي نابولي وبولونيا في 151 مرة في كافة البطولات، فاز نابولي في 61 منها مقابل 47 لبولونيا بينما تعادلا في 43 مناسبة.

وقال أنطونيو كونتي مدرب نابولي، في تصريحاته قبل المباراة: "معظم اللاعبين في حالة بدنية جيدة، علينا أن نتذكّر تاريخنا المشرّف والمسار الذي أوصلنا إلى هنا. نحن فريق كبير تُوّج بلقب الدوري العام الماضي، وبدأنا الموسم الحالي بشكل ممتاز، وما زلنا في صدارة الدوري وننافس على اللقب، علمًا أن الفريقين يطمحان للفوز بهذه المباراة".

أما فينتشنزو إيتاليانو مدرب بولونيا، فأكد أن "اللاعبين سيخوضون المباراة بشغف كبير، من أجل النادي وجمهورهم الوفي"، مضيفًا: "نثمن ونعتز بدعم أسطورة كرة القدم الإيطالية روبرتو باجيو لنا خلال مسيرتنا الحالية". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوبر الإيطالي نابولي بولونيا نهائي كأس السوبر الإيطالي مباراة نابولي ضد بولونيا نابولي ضد بولونيا نهائي السوبر الإيطالي كأس السوبر الإيطالية

مواد متعلقة

أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم

بولونيا يتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإيطالية بعد الفوز على إنتر بركلات الترجيح

في بيان رسمي، نابولي يُدين تصرف أليجري

نابولي يصعد لنهائي كأس السوبر الإيطالي بعد ثنائية بمرمى ميلان (فيديو)

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي الليلة

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads