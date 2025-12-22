نهائي السوبر الإيطالي، موعد مباراة نابولي ضد بولونيا والقناة الناقلة

18 حجم الخط

السوبر الإيطالي، يلتقي فريق نابولي نظيره بولونيا، مساء اليوم الاثنين، في نهائي كأس السوبر الإيطالي، على ملعب "الأول بارك" بالرياض.

موعد مباراة نابولي ضد بولونيا والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة نابولي ضد بولونيا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع عبر تطبيق "ثمانية"، ويعلق عليها فارس عوض.

نهائي السوبر الإيطالي

وتأهل نابولي إلى النهائي بعدما هزم ميلان 2-0، فيما حقق بولونيا، حامل لقب كأس إيطاليا، مفاجأة بفوزه على إنتر ميلان بركلات الترجيح (3-2) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1).

ويبحث نابولي عن تحقيق ثالث بطولاته في كأس السوبر الإيطالية بعدما حقق نسختي 1990 و2014، بينما لم يسبق لبولونيا تحقيق البطولة، إذ يشارك فيها للمرة الأولى بتاريخه.

والتقي نابولي وبولونيا في 151 مرة في كافة البطولات، فاز نابولي في 61 منها مقابل 47 لبولونيا بينما تعادلا في 43 مناسبة.

وقال أنطونيو كونتي مدرب نابولي، في تصريحاته قبل المباراة: "معظم اللاعبين في حالة بدنية جيدة، علينا أن نتذكّر تاريخنا المشرّف والمسار الذي أوصلنا إلى هنا. نحن فريق كبير تُوّج بلقب الدوري العام الماضي، وبدأنا الموسم الحالي بشكل ممتاز، وما زلنا في صدارة الدوري وننافس على اللقب، علمًا أن الفريقين يطمحان للفوز بهذه المباراة".

أما فينتشنزو إيتاليانو مدرب بولونيا، فأكد أن "اللاعبين سيخوضون المباراة بشغف كبير، من أجل النادي وجمهورهم الوفي"، مضيفًا: "نثمن ونعتز بدعم أسطورة كرة القدم الإيطالية روبرتو باجيو لنا خلال مسيرتنا الحالية".

