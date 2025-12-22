قبل نهائي السوبر الإيطالي، رقم صادم لتتويج كونتي مع الكؤوس المحلية

18 حجم الخط

السوبر الإيطالي، يحتضن ملعب الأول بارك بالسعودية مباراة نابولي وبولونيا، مساءاليوم الاثنين، في نهائي كأس السوبر الإيطالي، المذاع بشكل حصري عبر تطبيق "ثمانية".

ووصل نادي نابولي إلى المباراة النهائية بعدما أقصى نظيره ميلان من الدور نصف النهائي بثنائية نظيفة، أما بولونيا فتأهل علي حساب إنتر بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليضرب الفريقين موعدا بالنهائي.



وقبل مباراة نهائي كأس السوبر الإيطالي يعاني أنطونيو كونتي، مدرب نابولي الحالي، لأمرين عبر تاريخ مسيرته التدريبية في الكأس المحلية مع الأندية.

السوبر الإيطالي

ورغم التاريخ الطويل لكونتي مع أندية إيطاليا، إلا أنه لم يشارك في بطولة السوبر إلا مرة واحدة فقط، قبل سوبر العام الجاري.

وجاء السوبر الوحيد عندما كان مدربا ليوفنتوس في موسم 2013-2014، وحينها فاز على لاتسيو بالنهائي بنتيجة 4-0 أثناء الجيل التاريخي للبيانكونيري.

وإجمالا، على مستوى الكؤوس المحلية، لم يفز كونتي إلا ببطولتين فقط من أصل 21 مشاركة، بينما ودع المسابقات بهزائم مؤلمة، فهل يُحسن المدرب الإيطالي سجله ويحرز السوبر مع نابولي.

وفشل كونتي في حصد بطولة كأس إيطاليا، حتى الآن، رغم قيادته عددا من الفرق من بينهم أندية عملاقة كيوفنتوس وإنتر، فشارك مع يوفنتوس 3 مواسم، وإنتر "موسمين"، نابولي "موسمين"، بجانب أندية سيينا، أتالانتا، باري وأريزو.

كان الظهور الأبرز له في موسم 2011-2012 مع اليوفي عندما وصل للنهائي لكنه خسره ضد نابولي.. بينما ودع البطولة من نصف النهائي 3 مرات، ومن ربع النهائي مرتين، ومن دور الـ16 مرتين، إلى جانب الخروج من الدور الثالث "مرتين" والرابع.

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة



شارك أنطونيو بهذه البطولة أربع مواسم مع أندية تشيلسي "مرتين" وتوتنهام هوتسبير "مرتين"، ولم ينجح في بلوغ هدفه أيضا.

فتعرض للإقصاء من الدور الرابع مع تشيلسي ووصل لنصف النهائي بموسمه الثاني، بينما وصل أيضا لنصف النهائي مع السبيرز وبموسمه التالي خرج من الدور الثالث، ليفشل في حصد اللقب.



كأس الاتحاد الإنجليزي



في كأس الاتحاد الإنجليزي وصل كونتي بتشيلسي إلى النهائي في موسمه الأول لكنه خسر المباراة النهائية على يد غريمه في المدينة آرسنال، وفي الموسم التالي، نجح في حصد اللقب بعد بلوغ النهائي مجددا والفوز على مانشستر يونايتد.

أما مع توتنهام، ففي موسمين، تعرض لهزائم مريرة ليخرج من البطولة من الدور الخامس.

الدرع الخيرية



شارك كونتي رفقة البلوز ببطولة الدرع الخيرية التي تجمع بطل الدوري بالكأس، وتعرض لخسارة مريرة ومؤلمة أمام الجانرز مجددا بنتيجة 5-2، ليخسر بطولته الثانية أمام الخصم ذاته في أشهر قليلة.

