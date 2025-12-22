الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

الإثنين 22 ديسمبر 2025
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة فريق غزل المحلة غدًا الثلاثاء ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

تفاصيل مران الأهلي 

وحرص ييس توروب، المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، فيما أدى اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة ضمن فقرات المران، قبل أن يختتم المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا عقب انتهاء المران استعدادًا لمواجهة غزل المحلة على ملعبه غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة 

من جانب آخر، أخطرت إدارة المسابقات بـ رابطة الأندية المصرية المحترفة نادي غزل المحلة  بتعديل موعد مباراة الفريق أمام النادي الأهلي، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس العاصمة. 

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة الثامنة مساء، قبل تعديل موعدها لتقام في الخامسة. 

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر 

1- فاركو - 6 نقاط

2- طلائع الجيش - 3 نقاط 

3- إنبي - 3 نقاط 

4- الأهلي - 3 نقاط 

5- المقاولون العرب - بدون نقاط 

6- غزل المحلة - بدون نقاط 

7- سيراميكا كليوباترا - بدون نقاط

