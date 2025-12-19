في بيان رسمي، نابولي يُدين تصرف أليجري

18 حجم الخط

أصدر نادي نابولي الإيطالي بيانًا رسميًا يدين فيه تصرفات ماسيميليانو أليجري، مدرب ميلان، خلال مباراة نصف النهائي لكأس السوبر الإيطالي أمام فريق الجنوب، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة.

بيان نابولي

وجاء البيان بعد أن أظهرت لقطات مصورة ما يبدو أنه إهانة وجهها أليجري إلى جابرييلي أوريالي، مساعد أنطونيو كونتي، في الدقيقة 89 من المباراة، التي شهدت فوز نابولي 2-0 على ميلان في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح البيان: "نادي نابولي يدين بشدة تصرفات مدرب ميلان ماسيميليانو أليجري، خلال نصف نهائي كأس السوبر الإيطالية، وأمام عشرات الأشخاص على خط الملعب وضمن البث المباشر للتليفزيون، وجه إهانات متكررة وجدية إلى جابرييلي أوريالي باستخدام لغة مسيئة".

وأضاف النادي: "نأمل ألا تمر هذه الانفعالات الخارجة عن السيطرة دون متابعة، خاصة أنه ومع وجود 33 كاميرا في إنتاج الحدث، من المستحيل إنكار ما حدث".

يذكر أن نابولي سيواجه الفائز من مباراة بولونيا وإنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي المقرر يوم الاثنين 22 ديسمبر، فيما يقتصر طموح ميلان هذا الموسم على منافسات الدوري الإيطالي بعد خروجه من كأس إيطاليا وعدم مشاركته في أي بطولة أوروبية.

