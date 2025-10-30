حقيقة انتشار رائحة غاز بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور

الخميس 30 أكتوبر 2025
نفى جهاز مدينة العبور بمحافظة القليوبية، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول حدوث تسرب غاز بالمنطقة الصناعية الأولى بالمدينة، مؤكدا أنه تم التحرك الفوري من قبل مسئولي الجهاز بالتنسيق مع شركة غاز مصر إلى موقع البلاغ.

تعليم القليوبية: لمار محمود تحصد المركز الأول جمهوريًا في الكاراتيه ضمن إنجازات

القبض على سائق بتهمة التعدي بالضرب على زوجته في القليوبية (فيديو)

 

وأوضح الجهاز أنه تم فحص المنطقة بالكامل للتأكد من مدى صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي تسرب أو خطورة، وأن الأوضاع بالمنطقة آمنة ومستقرة.

وأكد جهاز العبور أنه يتابع بشكل دوري شبكات الغاز وكافة المرافق الحيوية داخل المدينة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات من الصفحات الرسمية والجهات المعنية فقط.


وأشار الجهاز في بيان، إلى أنه بالنسبة لما ورد بالفيديو المتداول هو ناتج عن خروج هواء من محبس هواء لتحميل المياه بخط الـ٨٠٠ مللي الخاص بالمنطقة الصناعية الأولى.

الجريدة الرسمية