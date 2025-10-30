حقيقة انتشار رائحة غاز بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور

نفى جهاز مدينة العبور بمحافظة القليوبية، ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول حدوث تسرب غاز بالمنطقة الصناعية الأولى بالمدينة، مؤكدا أنه تم التحرك الفوري من قبل مسئولي الجهاز بالتنسيق مع شركة غاز مصر إلى موقع البلاغ.

وأوضح الجهاز أنه تم فحص المنطقة بالكامل للتأكد من مدى صحة ما تم تداوله، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي تسرب أو خطورة، وأن الأوضاع بالمنطقة آمنة ومستقرة.

وأكد جهاز العبور أنه يتابع بشكل دوري شبكات الغاز وكافة المرافق الحيوية داخل المدينة لضمان سلامة المواطنين والمنشآت، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات من الصفحات الرسمية والجهات المعنية فقط.



وأشار الجهاز في بيان، إلى أنه بالنسبة لما ورد بالفيديو المتداول هو ناتج عن خروج هواء من محبس هواء لتحميل المياه بخط الـ٨٠٠ مللي الخاص بالمنطقة الصناعية الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.