أشرف الجزايرلي رئيسا لغرفة الصناعات الغذائية ورنا جمالي ومحمد الدماطي وكيلين

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد، وذلك تنفيذًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية.

وقد أسفرت الانتخابات عن اختيار المهندس أشرف الجزايرلي رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة، كما تم اعتماده ممثلًا للغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.



تشكيل هيئة المكتب

وشهدت الجلسة انتخاب أعضاء هيئة المكتب، حيث جاء التشكيل كالتالي:



رنا جمالي ومحمد الدماطي: في منصب وكيلي الغرفة.



إبراهيم الإمبابي و أحمد العيوطي: كعضوين لهيئة المكتب.



استراتيجية مستقبلية ودعم لرؤية 2030



وفي أول بيان لها عقب التشكيل، أكدت الغرفة أن المجلس الجديد سيعمل على مواصلة تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى دعم تنافسية قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والدولية

. ويهدف المجلس إلى رفع كفاءة الشركات الأعضاء وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030.

وزير الصناعة: 5.8 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال 10 أشهر

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي يعد من أكبر القطاعات الصناعية مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وطبقا لتصريحات الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قال إن تحويل الخامات الزراعية الموسمية سريعة التلف إلى منتجات غذائية مصنعة متنوعة قابلة للحفظ المدد أطول ومتاحة علي مدار العام يعد خطوة هامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وخفض الفاقد وتعظيم القيمة المضافة، وزيادة العائد.

