مدرب زيمبابوي: مصر منافس قوي لكننا نملك فرصة حقيقية للتأهل

منتخب زيمبابوي، فيتو
أكد الروماني ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، أن مجموعة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا، صعبة، لكنها تمثل تحديًا حقيقيًا لفريقه.

وقال مارينيكا خلال برنامج استاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "يمكنني القول إن منتخب زيمبابوي يستعد بشكل جيد جدًا، وكل الأمور تسير على ما يرام نأمل أن نتمكن من التأهل إلى ما بعد دور المجموعات".

وأضاف: "المجموعة متوازنة للغاية وتضم ثلاثة منافسين أقوياء، وهم مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا، لكننا نؤمن بحظوظنا ونعتقد أن لدينا فرصة حقيقية للتأهل، وهذا هو هدفنا الأساسي".

وتابع مدرب زيمبابوي: "لا يمكننا الذهاب إلى أي بطولة ونحن نفكر في الخسارة، بل نشارك دائمًا بهدف التأهل والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات رغم صعوبة مواجهة مصر في الجولة الأولى".

 

موعد مباراة مصر وزيمبابوي 

وتقام مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في الجولة الأولى غدا الإثنين 22 ديسمبر الجاري، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

تنقل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي على الهواء مباشرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لجميع مباريات كأس الأمم الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 


مصر × زيمبابوي: 22 ديسمبر – الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر × جنوب أفريقيا: 26 ديسمبر – الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.
مصر × أنجولا: 29 ديسمبر – الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

