المصل واللقاح: الإنفلونزا هذا الموسم أكثر شراسة

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن الإنفلونزا خلال الموسم الحالي أكثر شراسة من المواسم السابقة، موضحًا أن بعض الدول بدأت تتخذ إجراءات إغلاق نتيجة زيادة الإصابات.

وأشار الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة القاهرة والناس، إلى ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا للوقاية من مضاعفات المرض، خاصة في ظل وجود متحور جديد من فيروس كورونا.

اللقاح خط الدفاع الأول ضد الإنفلونزا

وشدد الدكتور أمجد الحداد على أن التطعيم يمثل خط الدفاع الأساسي للحد من العدوى، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول توفر اللقاحات للأطفال، وهناك توجه عالمي متزايد نحو الاعتماد على اللقاحات بشكل واسع.

وأكد أن اللقاحات كانت السبب الرئيسي في القضاء على العديد من الأمراض عبر العصور، وأن الحصول على لقاح الإنفلونزا في الوقت الحالي ضروري للغاية.

أهمية لقاح كورونا في ظل المتحورات الحالية

وأوضح الحداد أن فيروس كورونا أصبح أضعف وأقل شدة مقارنة بالفترات السابقة، لكنه شدد على أهمية توافر لقاحات فيروس كورونا للوقاية من أي مضاعفات محتملة، خاصة مع ظهور المتحورات الجديدة، مؤكدًا أن الاحتياطات مهمة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة بالإنفلونزا

وأشار الدكتور أمجد الحداد إلى أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة ومضاعفات المرض، مؤكدًا أن حصولهم على اللقاحات يشكل عاملًا أساسيًا لتجنب الدخول في حالات صحية حرجة، والحفاظ على سلامتهم خلال موجة انتشار الإنفلونزا الحالية.

