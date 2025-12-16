الصحة توضح ضوابط استخدام عقار «التاميفلو» لعلاج الإنفلونزا

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الصحة إرشادات جديدة بشأن استخدام عقار الأوسيلتاميفير (تاميفلو)، مؤكدة أن التعامل مع حالات الإنفلونزا يعتمد في الأساس على العلاج الداعم وتخفيف الأعراض مثل الحمى والآلام والسعال، باعتبار أن معظم الحالات تكون ذاتية الشفاء ولا تتطلب علاجًا نوعيًا.

لا ينصح بالاستخدام الروتيني لمضادات الفيروسات لجميع المرضى

وأوضحت وزارة الصحة أنه، استنادًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض، أنه لا ينصح بالاستخدام الروتيني لمضادات الفيروسات لجميع المرضى، إذ يقتصر دورها على حالات محددة، ويتم اللجوء إلى الأوسيلتاميفير وفق تقييم الطبيب المعالج، خاصة في الحالات الشديدة أو لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وبما يتوافق مع الحالة السريرية وتوقيت التشخيص.

وأكدت أن الأوسيلتاميفير يعد أحد مضادات الفيروسات المستخدمة في علاج الإنفلونزا، وتشير الدراسات إلى أن الاستخدام المبكر للعقار قد يقلل من مدة الأعراض وفترة الحجز بالمستشفى، لا سيما عند إعطائه خلال أول 48 ساعة من بداية ظهور الأعراض، وخاصة في الحالات المصحوبة بمضاعفات.

كما شددت وزارة الصحة على أن تلقي لقاح الإنفلونزا لا يمنع استخدام الأوسيلتاميفير في حال ظهور الأعراض، في الوقت نفسه حذرت من استخدام الدواء كإجراء وقائي روتيني، لما قد يسببه ذلك من زيادة احتمالات مقاومة الفيروس للعقار.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى عدم تناول مضادات الفيروسات إلا بعد استشارة الطبيب، والالتزام بالإرشادات الطبية المعتمدة لضمان الاستخدام الآمن والفعّال للأدوية.

