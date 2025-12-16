الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة توضح ضوابط استخدام عقار «التاميفلو» لعلاج الإنفلونزا

فيروس الإنفلونزا
فيروس الإنفلونزا
18 حجم الخط

أصدرت وزارة الصحة إرشادات جديدة بشأن استخدام عقار الأوسيلتاميفير (تاميفلو)، مؤكدة أن التعامل مع حالات الإنفلونزا يعتمد في الأساس على العلاج الداعم وتخفيف الأعراض مثل الحمى والآلام والسعال، باعتبار أن معظم الحالات تكون ذاتية الشفاء ولا تتطلب علاجًا نوعيًا.

لا ينصح بالاستخدام الروتيني لمضادات الفيروسات لجميع المرضى

 

وأوضحت وزارة الصحة أنه، استنادًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض، أنه لا ينصح بالاستخدام الروتيني لمضادات الفيروسات لجميع المرضى، إذ يقتصر دورها على حالات محددة، ويتم اللجوء إلى الأوسيلتاميفير وفق تقييم الطبيب المعالج، خاصة في الحالات الشديدة أو لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وبما يتوافق مع الحالة السريرية وتوقيت التشخيص.

وأكدت أن الأوسيلتاميفير يعد أحد مضادات الفيروسات المستخدمة في علاج الإنفلونزا، وتشير الدراسات إلى أن الاستخدام المبكر للعقار قد يقلل من مدة الأعراض وفترة الحجز بالمستشفى، لا سيما عند إعطائه خلال أول 48 ساعة من بداية ظهور الأعراض، وخاصة في الحالات المصحوبة بمضاعفات.

كما شددت وزارة الصحة على أن تلقي لقاح الإنفلونزا لا يمنع استخدام الأوسيلتاميفير في حال ظهور الأعراض، في الوقت نفسه حذرت من استخدام الدواء كإجراء وقائي روتيني، لما قد يسببه ذلك من زيادة احتمالات مقاومة الفيروس للعقار.

وزير الصحة يبحث الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة "التأمين الشامل"

منظمة الصحة العالمية تكرم مستشفى وادي النطرون التخصصي وتشيد بكفاءتها العالية

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى عدم تناول مضادات الفيروسات إلا بعد استشارة الطبيب، والالتزام بالإرشادات الطبية المعتمدة لضمان الاستخدام الآمن والفعّال للأدوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانفلونزا الاوسيلتاميفير الصحة وزير الصحه وزارة الصحة وادي النطرون التخصصي وادى النطرون منظمة الصحة العالمية مكافحة الامراض مضادات الفيروسات مستشفي وادي النطرون التخصصي مستشفي وادى النطرون

مواد متعلقة

وزير الصحة يبحث الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة "التأمين الشامل"

متى تكون أعراض الإنفلونزا خطيرة؟ الصحة تجيب

الصحة: خدمات طبية متساوية لـ 9 ملايين لاجئ ومهاجر من 133 جنسية

وزير الصحة يبحث آخر مستجدات مشروع مدينة النيل الطبية

التأمين الصحي الشامل: إجراء عملية تثبيت الفقرات بـ482 جنيهًا بدلًا من 110 آلاف جنيه

ما هو مرض دينا الشربيني في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" وأهم أعراضه؟

نقيب الأطباء يحذر من نصائح طبية مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي

معهد التغذية: نقص فيتامين أ يسبب جفاف الجلد ومشكلات خطرة بالعين

الأكثر قراءة

برشلونة يعلن تأجيل مباراته ضد جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا لأسباب أمنية

الحكومة: خطة سداد مستحقات الشركات الأجنبية في البترول تسير وفق الجداول الزمنية

السكة الحديد تعتذر لركاب خط القاهرة- الإسكندرية بسبب حادث طوخ

أحمد مراد مؤلف فيلم الست ضيف لميس الحديدي في "الصورة"

توروب يرفض تعديل موعد مران الأهلي رغم طلب أحمد عبد القادر

تشكيل تشيلسي أمام كارديف سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

محمد رمضان يكشف سبب مداومته علي أداء ركعتي قضاء الحاجة (فيديو)

كأس ملك إسبانيا، يامال وراشفورد يقودان هجوم برشلونة أمام جوادالاخارا

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكمة من النهي عن الجلوس على القبر 

هل يجوز تخفيض عدد أشواط الطواف فى الحج؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

موعد الليلة الختامية لمولد الإمام علي زين العابدين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads