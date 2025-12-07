الصحة تعلن زيادة انتشار الأنفلونزا وتكشف حقيقة ظهور فيروسات جديدة

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن مصر لم تشهد ظهور أي فيروسات جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع انتشار الأنفلونزا الموسمية هذا العام. وأوضح أن حالات الإصابة بالفيروسات التنفسية شهدت زيادة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، إلا أن هذه الزيادة لم تؤدِ إلى ارتفاع أعداد دخول المستشفيات أو الوفيات الناجمة عن هذه الفيروسات.

الصحة تعلن ترتيب الفيروسات الأكثر شيوعًا هذا العام

وأشار عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” إلى أن الفيروس الأكثر انتشارًا في مصر هذا الموسم هو فيروس الأنفلونزا، يليه الفيروس المخلوي التنفسي، ثم فيروس الأنفلونزا من النوع B. هذا التغير في انتشار الفيروسات يختلف عن السنوات السابقة ويستدعي الانتباه للتدابير الوقائية بشكل أكبر، خاصة مع قرب موسم الشتاء الذي يزيد من احتمالية انتقال العدوى.

إجراءات وقائية وتوصيات صحية للوقاية بسبب موسم الفيروسات

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المحدثة، مشيرًا إلى أهمية أخذ لقاح الأنفلونزا الذي أثبت فعاليته في تخفيف شدة الأعراض عند الإصابة. كما نصح برفع المناعة من خلال التغذية الجيدة، وضمان تهوية جيدة للأماكن المغلقة، وتجنب التواجد في المناطق المزدحمة لتقليل فرص العدوى.

مدى فاعلية جهاز الترصد الوبائي في مصر

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن مصر تمتلك جهاز ترصد وبائي يُعد من الأكبر على مستوى العالم، مما يساهم في متابعة تطورات الفيروسات التنفسية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة بشكل مبكر، وضمان حماية المجتمع من تفشي الأمراض الموسمية.

