المصري يخشى مفاجآت كأس مصر أمام دكرنس

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
كأس مصر، يستضيف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي المدير الفني، نظيره فريق دكرنس أحد أندية القسم الثاني في الثانية والنصف عصر اليوم الإثنين على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويدخل النادي المصري مواجهة اليوم أمام دكرنس مفتقدًا أبرز نجومه الدوليين، وهم: أحمد عيد، صلاح محسن وخالد صبحي، بسبب تواجدهم في قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالمغرب للمشاركة في أمم أفريقيا.

ويسعى المصري لتجاوز مفاجآت كأس مصر في مباراة اليوم أمام دكرنس بدور الـ 32 لاستكمال مشواره بالبطولة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري ضد دكرنس مع الفائز من مباراة زد ضد ألو ايجيبت في دور الـ 16 من كأس مصر.

 

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة.

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت عن أسماء طاقمي حكام لقائي بيراميدز أمام مسار، والمصري مع دكرنس اللذان يقامان اليوم الإثنين ضمن منافسات الدور الأول(32) بالنسخة رقم 94 لبطولة كأس مصر.

وجاءت الاختيارات كما يلي:

بيراميدز × مسار: صبحي العمراوي (حكما للساحة)، خالد حسين ومحمد عاطف الزناري (مساعدين)، محمد طعيمة (حكما رابعا).

المصري × دكرنس: مصطفى الشهدي (حكما للساحة)، عمر فتحي ومحمود دين (مساعدين)، محمد رمضان (حكما رابعا).

