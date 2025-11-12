رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما بشأن تحويل مخلفات المنازل للطاقة الكهربائية

18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 مكرر (ب)، الصادر في 11 نوفمبر 2025، قرار مهم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، وتحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة.

-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4096 لسنة 2025، بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية، من تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة. وتُخصص الجهة الإدارية الأرض التى تقام عليها محطة إنتاج الطاقـة الكهربائية من المخلفات البلدية الصلبة، لشركة المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة أقـصاها (25) عامًا، تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلى، طبقًا للاشتراطات الفنية المتطلبة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايـة المـستهلك، وفقًا للكود المصرى للشبكات الكهربائية فى هذا الشأن، بعد موافقة مجلس الـوزراء بناءً علـى عرض مشترك من الوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.

أما تعريفات المصطلحات بهذا القرار، فتم تحديده بالآتي:

-تعريفة التغذية: السعر المحدد بموجب هذا القرار لشراء الطاقـة الكهربائية المنتجة من المخلفات البلدية الصلبة.

٢ -شركة توزيع الكهرباء: الشركة المرخص لها مـن جهـاز تنظيم مرفـق الكهرباء وحماية المستهلك، بتوزيع وبيع الطاقـة الكهربائية على شبكات الجهـود المتوسطة والمنخفضة داخل نطاق جغرافى محدد، طبقًا لأحكام قانون الكهرباء الـصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والقواعد الصادرة مـن جهـاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

٣ -الجهة الإدارية: هى جهة الولاية الواقع فى نطاقها الجغرافى نشاط تولد المخلفات والمعالجة والتخلص الآمن منها، وهى المحافظـة أو هيئـة المجتمعـات العمرانية الجديدة.

٤ -المخلفات البلدية الصلبة: المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية وغيرهـا من المخلفات التى تكون مماثلة للمخلفات المنزلية بسبب طبيعتها أو تكوينها.

٥ -المشروع: محطة إنتاج طاقة كهربائية من المخلفات البلدية الصلبة وبيعها.٦ -شركة المشروع: شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد، ينشئها صاحب العطاء الفائز فى جمهورية مصر العربية، وفقًا للقـوانين المـصرية، تتـولى تـصميم وتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشروع.





