بديل التوك توك، تفاصيل خطة إحلال المركبات الآمنة في شوارع الجيزة

18 حجم الخط

تشهد محافظة الجيزة خلال الفترة الأخيرة حراكًا واسعًا يتعلق بتنظيم وسائل النقل الخفيف داخل شوارعها، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل الهرم، فيصل، العجوزة، وأكتوبر.

ومع إعلان محافظة الجيزة البدء في تنفيذ خطة استبدال مركبات التوك توك بمركبات حضارية آمنة، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول مستقبل التوك توك، وكيفية تطبيق المنظومة الجديدة، ومدى تأثيرها على مصدر رزق آلاف السائقين الذين يعتمدون على هذه المركبات بشكل أساسي.

مركبات حضارية آمنة بدلًا من التوك توك

أكدت محافظة الجيزة أن الهدف الرئيسي للخطة هو استبدال مركبات التوك توك بمركبات حضارية آمنة واقتصادية في التكلفة، وتستند المحافظة في رؤيتها إلى مجموعة من المعايير، أبرزها:

تحسين مستوى الأمان، حيث تتسبب مركبات التوك توك في نسبة كبيرة من الحوادث، نتيجة غياب الترخيص والرقابة.

توفير بيانات دقيقة عن السائقين والمركبات عبر تسجيلها في إدارة المرور، وهو ما يسهم في رفع معدلات الأمان والانضباط.

سهولة تتبع المركبة ومعرفة مكان وجودها في حال وقوع مشكلة أو شكوى من المواطنين.

تحديد نطاق عمل كل مركبة من خلال ملف موازٍ داخل كل حي، يضمن عدم تجاوز السائقين للمناطق المحددة لهم.

تطبيق تدريجي للمنظومة دون أعباء على السائقين

وتؤكد محافظة الجيزة أنها حرصت منذ البداية على ألا تتحول خطة الإحلال إلى عبء اقتصادي على سائقي التوك توك، الذين يعتمد أغلبهم على هذه المركبة كمصدر دخل وحيد، وعقدت المحافظة سلسلة طويلة من الاجتماعات مع الجهات المختصة للوصول إلى نظام متكامل يحقق الهدف دون إرهاق السائقين ماديًا.

ومن أهم المبادئ التي ترتكز عليها الخطة التطبيق التدريجي في جميع قطاعات المحافظة، وعدم إجبار أصحاب التوك توك على الاستبدال في الوقت الحالي، وجعل رغبة السائق والمواطن هي الدافع الأول نحو الإحلال.

وهذا النهج يهدف إلى خلق قبول مجتمعي للمنظومة الجديدة، وإتاحة الوقت للسائقين للتعرف على مزايا المركبة البديلة قبل اتخاذ قرار الاستبدال.

حوافز قوية لاستبدال التوك توك بالمركبة الجديدة

ولضمان تشجيع السائقين على الإقبال على المركبة الجديدة، عقدت محافظة الجيزة اتفاقًا مع الشركة المنتجة يتضمن مجموعة من الحوافز المالية المهمة منها أن صاحب التوك توك الذي يستبدله بالمركبة الجديدة يحصل على مبلغ يصل إلى 10,000 جنيه بعد انتهاء إجراءات الترخيص واستلام الرخصة وبدء العمل.

كما تقدم المحافظة دعمًا بقيمة 1000 جنيه تُخصم من رسوم الترخيص بالمرور، وبذلك يصل إجمالي ما يسترده السائق بعد إتمام خطوات الإحلال إلى قرابة 11 ألف جنيه، مما يجعل قرار الاستبدال أقل تكلفة وأكثر جذبًا.

وبحسب تصريحات المحافظة، فإن تكلفة تشغيل المركبة الجديدة قريبة من تكلفة التوك توك، لكنها تتميز بالأمان والتأمين والترخيص، كما أن المركبة الجديدة تحمل مزايا إضافية تتعلق بالتأمين وإمكانية المتابعة الدورية، مما يزيد من ثقة المواطنين ويشجّعهم على استخدامها.

ولكن على الجانب الآخر، فمنذ إعلان البدء في تطبيق منظومة “بديل التوك توك”، ظهرت تساؤلات عديدة بين المواطنين والسائقين، أبرزها هل الإحلال إجباري؟ وأكدت محافظة الجيزة أن الخطة تعتمد على الإحلال الطوعي والتدريجي، وأنها لن تحرم أي سائق من مصدر دخله، وأن المنظومة تستهدف “التطوير وليس الإلغاء”.

إجراءات ترخيص المركبات بديل التوكتوك؟

تقديم أوراق السائق

فحص المركبة الجديدة

تحديد نطاق العمل داخل الحي

تسليم الرخصة بعد الاستكمال

وسيتم تطبيق الخطة في المرحلة الأولى بمناطق الهرم، فيصل، العجوزة، و6 أكتوبر وهي مناطق تنتشر فيها مركبات التوك توك بكثافة، ووتطمح المحافظة من خلال "السيارة بديل التوك توك" إلى ضبط حركة السير، وخفض المخالفات والحوادث، وتحسين صورة الشوارع الحضارية، وتوفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة للسكان.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.