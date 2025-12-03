“الكيوت” سيارة آمنة بديلة للتوك توك.. تعمل بالبنزين والغاز.. مرخصة بإدارات المرور ومن السهل الوصول لقائدها.. قادرة على السير في الأزقة والحواري.. ومطالبات بمراقبة أجرتها

18 حجم الخط

أثار ظهور السيارة الجديدة بديل التوك توك، أو كما يطلق عليها اسم السيارة الـ "كيوت" فى بعض المناطق بالجيزة والقاهرة، ردود أفعال واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبين المواطنين، فبينما يرى البعض أن تلك السيارات ستكون بديلا جيدا وحضاريا لمركبة التوك توك، يرى آخرون أنها لن تحقق الهدف المنشود منها وهو القضاء على العشوائية المرورية، وغيرها من المشكلات التي يسببها التوك توك، وربما تظهر مشاكل أخرى مع زيادة انتشار تلك السيارات.

"فيتو" فى التقرير التالي ترصد أبرز ردود الأفعال على ظهور السيارة الكيوت، وتلقى الضوء على مواصفاتها وإمكاناتها وأسعارها من خلال لقاء مع أحد مسئولي مبيعاتها.

مواصفات مميزة وتصميم جديد

تتميز السيارة الكيوت أو بديل التوك توك، بأنها ذات 4 عجلات من النوع التيوبليس، ولها 4 أبواب، ويمكنها حمل 4 أشخاص 3 فى الكرسى الخلفى وشخص بجوار السائق، والسيارة الكيوت ذات موتور سعة 217 سي سي، بقوة 13 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 70 كيلومترا فى الساعة الواحدة.

والسيارة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، وليس بالكهرباء كما يعتقد البعض، ويمكنها السير لمسافة 550 كيلومترا دون الحاجة لإعادة ملء خزان الوقود الذى يتسع إلى 8 لترات بنزين، واسطوانة الغاز الموجودة أسفل كرسي السائق.

أما أبعاد السيارة فهي صغيرة نسبيا وذلك لتحقيق الهدف منها وهو العمل فى الشوارع وعلى الطرق الضيقة والحوارى الموجودة فى المناطق الشعبية ويبلغ طول السيارة حوالي 2 متر و75 سم، وعرضها حوالي متر و32 سم، أما الارتفاع فيصل إلى متر و62 سم تقريبا.

جدل السوشيال ميديا حول السيارة الكيوت

فور الإعلان عن طرح السيارة الجديدة بديل التوك توك، أو "العربية الكيوت"، دار جدل واسع على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وتباينت الآراء ما بين مرحب بالفكرة، وبين من يرى أن تلك السيارة لن تحل مشكلة التوك كما يتخيل البعض.

ومن يرى أصحاب أن السيارة الكيوت ستكون أكثر انضباطا، لأنها مرخصة من قبل المرور، ولها ملف متكامل فى إدارات المرور المختلفة، ومعروف من يقودها ويمكن التوصل إليه بسهولة، وهذا الأمر من شأنه الحد من الجرائم والمخالفات التي يرتكبها سائقو التكاتك، كما أن شكل السيارة مميز ومعدلات الأمان فيها كبيرة لأنها ذات 4 عجلات وليس 3 فقط أيضا هذه السيارة مريحة بالنسبة للركاب فضلا عن تميزها بالسرعة مقارنة بالتكاتك.

أما الآراء التي تشير إلى أن السيارة الكيوت، لن تقدم جديدا، فيرى أصحابها أنه مع زيادة انتشار تلك السيارات، ستسبب زحاما شديدا خصوصا فى المناطق الشعبية والشوارع الضيقة، وهى نفس المشكلة التي يسببها التوك توك، بل ربما تكون أكثر نظرا لكونها بأربع عجلات ما يصعب من حركتها فى الشوارع المنحنية.

وأضاف أصحاب هذا الرأى أن تكلفة التحرك بها ستكون أعلى من التوك توك وهو أمر يجب أخذه بعين الاعتبار.

خلال جولتها فى الجيزة، التقت "فيتو"، بأحد مدير المبيعات فى معرض سيارات، والذى أكد أن السيارة الجديدة بديلة التوك توك، والذي أكد أن هناك إقبالا متزايدا على السيارة الكيوت، وذلك كونها سيارة اقتصادية، وآمنة على الطريق، كما أنها قابلة للترخيص والتسجيل فى المرور، كما أن شكلها مميز وأفضل من التوك توك، وهي سريعة ويمكنها السفر لمسافات طويلة.

وأضاف أن السيارة الكيوت تتمتع بإمكانات ومميزات إضافية، من بينها أنها مزودة بأحزمة أمان، وسعرها مناسب جدا مقارنة بأسعار التوك توك، فسعر الكيوت 200 ألف جنيه أقل أو أكثر قليلا، فيما يتجاوز سعر التوك توك الجديد 250 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.