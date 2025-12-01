وزير الإنتاج الحربي: لأول مرة تجهيز مركبة خفيفة بالمدفع الثنائي المضاد للطائرات بعد تطويره

18 حجم الخط

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تأخذ على عاتقها مسئولية العمل على تطوير منتجاتها العسكرية بشكل مستمر واستحداث منتجات دفاعية جديدة تلبي مطالب قواتنا المسلحة الباسلة.

وذلك في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري داخل الشركات التابعة للوزارة، بما يساهم في امتلاك القوة وجعل مصر مؤهلة للحفاظ على تفوقها العسكري، وفي نفس الوقت يبعث رسالة ردع لكل من يحاول تهديد أمن البلاد ورسالة طمأنة للشعب المصري أننا نمتلك القدرة على صون أمننا القومي.

وفي هذا الصدد، أعلن الوزير "محمد صلاح" عن مشاركة وزارة الإنتاج الحربي بعدد من المنتجات العسكرية الجديدة التي تُعرض لأول مرة داخل جناح الوزارة في النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، موضحًا أنه تأتي على رأس هذه المنتجات "ردع 300" وهي راجمة صواريخ موجهة مجنزرة، متعددة الأعيرة، تقوم بإطلاق الأعيرة المختلفة، وتهاجم أهداف على مسافات حتى مدى (300) كم، وتعمل في الطرق الممهدة والغير ممهدة وتسير بسرعة 40 كم/ساعة.

وأشار الوزير إلى أن "سينا 806" تعد كذلك من أحدث منتجات شركات الإنتاج الحربي وهي مركبة إصلاح ونجدة تعمل مع تشكيلات المركبات المدرعة سينا 200، حيث تقوم بعمليات الإصلاح والنجدة اللازمة للتأمين الفني للمركبات ذات الجنزير سينا 200، وهي مزودة بونش رفع حمولة حتى 2 طن وونش سحب لنجدة المركبات العاطلة بقدرة 15 طن ويمكن مضاعفتها حتى 30 طن، كما تم تزويد المركبة "سينا 806" بالمعدات والعِدد اللازمة لعملية الإصلاح، وبها أماكن لحمل قطع الغيار اللازمة للإصلاح، كما تتمتع المركبة بنفس مستوى حماية المركبة المدرعة، مضيفًا أنه تم تصنيعها بأيادى مصرية 100%.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه من جانب آخر ولأول مرة، تم تجهيز مركبة خفيفة (4×4) بالمدفع الثنائي 23 مم المضاد للطائرات بعد تطويره بتقليل الارتداد، واستخدامه مع الأهداف الأرضية والجوية، وتحميله على عربة خفيفة، وهو مدفع ذو معدل نيران عالٍ، بمعدل رمي 1600 طلقة/الدقيقة لمدى أكثر من 2 كيلو متر على الهدف الأرضي وأكثر من 2.5 كيلو متر على الهدف الجوي، ويمكن استخدامه في الإطلاق الزوجي والفردي.

وكشف الوزير "محمد صلاح" عن إنجاز صناعي آخر جديد في المجال العسكري، وهو تطوير إنتاج الصلب المدرع الذي نجحت وزارة الإنتاج الحربي في تصنيعه وتطويره حتى سمك (30) مم بعدما كان حتى (15) مم، وعرض حتى (240) سم بعدما كان حتى (150) سم، وجاري التطوير للوصول لسمك وعرض أكبر، متابعًا أن توطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من منتج هام يدخل في إنتاج الدبابات والمدرعات القتالية، لتصبح مصر واحدة من ست دول فقط على مستوى العالم قادرة على إنتاج هذا المنتج الإستراتيجي.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن جناح الوزارة في "EDEX 2025" يضم كذلك عرضا لنموذج مصغر من منظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (k9 A1 EGY)، والتي تعد نموذجًا للشراكة الإستراتيجية مع الشركات العالمية لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة للوزارة، مؤكدًا أنها تعد من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم.

وتعمل الوزارة حاليًا على الانتهاء من إقامة خط الإنتاج الجاري تجهيزه داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي بماكينات تشغيل المنظومة، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم أول كتيبة لتشكيلات القوات المسلحة خلال النصف الأول من العام القادم 2026، مضيفًا أنه تم تصنيع الذخيرة 155 مم الخاصة بالمدفع K-9 داخل مصانع الإنتاج الحربي.

ومن جانب آخر أشار الوزير إلى أنه تم تطوير راجمة الصواريخ "رعد 200" بتعديل نظام التحكم في القاذف ليكون هيدروليكيا بدلا من نظام التحكم الكهربي، والذي تم عرضه خلال النسخة الثالثة من إيديكس في 2023، كما تم تدقيق نظام التنشين الخاص بالقاذف، مؤكدًا أنه يجب على كل مصري أن يكون فخورا بهذه المنتجات التي تُصنع بأيدي أبناء الإنتاج الحربي لامتلاك القوة القادرة على حفظ السلام.

وصرح الوزير أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي، خلال الفترة الأخيرة، من تطوير للعديد من الصناعات واستحداث منتجات جديدة بتصميم وتنفيذ العاملين بالشركات التابعة للوزارة وتوطين للتكنولوجيات الحديثة، يرجع إلى الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة السياسية للوزارة، مضيفًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خارطة طريق تدعم دور الإنتاج الحربي في الصناعة الوطنية وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة.

وأكد الوزير على وجود خطط مستقبلية تتعلق بتحقيق المزيد من التطوير والخروج بمنتجات جديدة تساهم في تعزيز دور وزارة الإنتاج الحربي الرائد كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر.

جدير بالذكر أن النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" تقام بمركز مصر للمعارض الدولية، خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، ويعد "إيديكس" الحدث الأضخم في مجال التسليح والدفاع بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتنظمه مصر كل عامين، حيث جاء تنظيم هذا المعرض بناء على رؤية القيادة السياسية بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا، ويمثل المعرض تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات حيث يجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وتشهد نسخة العام الجاري مشاركة قياسية تضم أجنحة دولية من (25) دولة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات الدفاعية المتطورة، إلى جانب مشاركة وفود رسمية من أكثر من (100) دولة.

