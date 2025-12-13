إنفلونزا موسمية أم متحور جديد؟ رد حاسم من مستشار الرئيس للصحة (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الفيروس المنتشر حاليًّا بين المواطنين هو فيروس الإنفلونزا الموسمية وليس متحورًا جديدًا، موضحًا أن الفيروسات الموسمية متعددة ومتنوعة، إلا أن الإنفلونزا تظل الأكثر شيوعًا وانتشارًا خلال هذه الفترة من العام، مقارنة بغيرها من الفيروسات التنفسية.

أنواع متعددة من الإنفلونزا وتغير مستمر في السلالات يفرض تطعيمًا سنويًّا

وأوضح تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر قناة «الحياة»، أن فيروس الإنفلونزا له عدة أنواع وسلالات، من أبرزها إنفلونزا (A) وسلالة H1N1، مشيرًا إلى أن هذه الفيروسات تشهد تغيرات دورية في أعراضها ومتحوراتها كل عدة أعوام، بما يسمح لها بالتكيف المستمر مع البشر، وهو ما يفسر الحاجة إلى تطوير لقاح جديد للإنفلونزا كل عام لمواكبة هذه التغيرات.

تطعيم الإنفلونزا أولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات محليًا وعالميًا

وأشار مستشار الرئيس للصحة إلى أن تطعيم الإنفلونزا يجب أن يُعطى بالأساس للفئات الأكثر عرضة للإصابة أو المضاعفات، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، وتشمل هذه الفئات الأطفال، وكبار السن، ومرضى القلب، ومرضى الجهاز التنفسي، لافتًا إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لموسم 2025–2026 متوفر حاليًا في العديد من الأماكن ويمكن الحصول عليه بسهولة.

تاج الدين: الإنفلونزا مرض معدٍ ينتقل بالرذاذ والالتزام بالعزل يقلل انتشار العدوى

وشدد تاج الدين على أن الإنفلونزا تُعد مرضًا معديًا، وتنتقل من شخص لآخر عن طريق العطس أو السعال أو الرذاذ المتطاير، داعيًا المصابين إلى الالتزام بالراحة والعزل المنزلي لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، بهدف الحد من فرص نقل العدوى وحماية المحيطين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

تحذير من مضاعفات خطيرة تستوجب التدخل الطبي الفوري

وحذر مستشار الرئيس من أن الإنفلونزا قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة في بعض الحالات، خصوصًا عند ظهور أعراض تنفسية مقلقة مثل صعوبة أو ضيق التنفس، السعال المصحوب ببلغم، أو الارتفاع المستمر في درجة الحرارة، مؤكدًا أن استشارة الطبيب تصبح ضرورية وفورية عند ظهور هذه الأعراض لتجنب تطور الحالة وحدوث مضاعفات قد تهدد الصحة.

