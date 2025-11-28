الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

معهد باستور الفرنسي يحذر من جائحة خطرة تهدد العالم أسوأ من كورونا

جائحة خطرة تهدد العالم،
جائحة خطرة تهدد العالم، فيتو
18 حجم الخط

أفاد مركز التهابات الجهاز التنفسي بمعهد باستور الفرنسي، بأن فيروس إنفلونزا الطيور الذي ينتشر بين الطيور والدواجن قد يؤدي إلى جائحة أسوأ من فيروس كورونا لو تحور وانتقل إلى البشر.


وذكرت وكالة رويترز أن "فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى، أدى إلى إعدام مئات الملايين من الطيور في السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى تعطيل إمدادات الغذاء وارتفاع أسعار اللحوم البيضاء، على الرغم من أن الإصابات البشرية لا تزال نادرة".

وأكدت ماري آن راميكس ويلتي، المديرة الطبية في مركز التهابات الجهاز التنفسي بمعهد باستور: "ما نخشاه هو أن يتكيف الفيروس مع الثدييات، وخاصة البشر، ويصبح قادرًا على الانتقال من إنسان إلى آخر، وأن يكون هذا الفيروس وبائيًّا".

وأشارت إلى أن معهد باستور كان من أوائل المختبرات الأوروبية التي طورت وشاركت اختبارات الكشف عن كوفيد-19، مما أتاح البروتوكولات لمنظمة الصحة العالمية والمختبرات حول العالم.

وأوضحت المديرة الطبية في مركز التهابات الجهاز التنفسي بمعهد باستور أن "لدى الناس أجسام مضادة لإنفلونزا الطيور الموسمية الشائعة H1 وH3، لكنهم لا يمتلكون أي أجسام مضادة لإنفلونزا الطيور H5 التي تصيب الطيور والثدييات، كما أنهم غير محصنين بأجسام مضادة لكوفيد-19".

كما ذكرت أنه "من المرجح أن تكون جائحة إنفلونزا الطيور شديدة للغاية، وربما أكثر شدة من الوباء الذي عانينا منه منذ خمس سنوات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ركز التهابات الجهاز التنفسي بمعهد باستور الفرنسي فيروس انفلونزا الطيور الطيور والدواجن جائحة فيروس كورونا اسعار اللحوم البيضاء ماري آن راميكس ويلتي المديرة الطبية في مركز التهابات الجهاز التنفسي بمعهد باستور منظمة الصحة العالمية

الأكثر قراءة

هل يسخر تركي آل الشيخ من الفنان شيكو؟

هل يشعر هاني أبو ريدة بالندم والغيرة من نجاح المغرب؟ شاهد ماذا قال؟

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

هل تتم الإطاحة بحسام حسن من تدريب المنتخب، هاني أبو ريدة يلمح إلى حالة واحدة

شوبير يكشف تفاصيل جلسة رئيس بيراميدز مع عائلة رمضان صبحي بحضور إكرامي الكبير

كاشفا المتسبب في الأزمة، هاني أبو ريدة يبرئ حسام حسن من إهانة مصطفى محمد

أشرف زكي يكشف رسالة عبلة كامل بعد استقالته

خدمات

المزيد

أسعار شقق سكن مصر الطرح الجديد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية لدغة العقرب في المنام وعلاقتها بوجود أعداء يتربصون به

المزيد
الجريدة الرسمية