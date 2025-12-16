الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

متى تكون أعراض الإنفلونزا خطيرة؟ الصحة تجيب

فيروس الإنفلونزا
فيروس الإنفلونزا
كشفت وزارة الصحة عن آليات تقييم الحالات المصابة بأعراض شبيهة بالإنفلونزا، وذلك في إطار تنظيم التعامل الطبي مع أمراض الجهاز التنفسي، وتحديد مستوى الخطورة وطرق العلاج المناسبة لكل حالة.

الحالات الشبيهة بالإنفلونزا

ووفق الدليل الإرشادي، الذي وضعته وزارة الصحة يقصد بالحالات الشبيهة بالإنفلونزا وجود ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة مئوية أو أكثر مصحوبًا بأعراض تنفسية مثل السعال أو ضيق التنفس، مع عدم وجود أسباب أخرى خلال العشرة أيام الأخيرة من ظهور الأعراض.

تصنيف الحالات الشبيهة بالإنفلونزا 

حالات بسيطة


قالت وزارة الصحة إن الحالات البسيطة تشمل أعراضًا شبيهة بالإنفلونزا دون الانتماء إلى الفئات عالية الخطورة، ويتم التعامل معها من خلال العلاج والراحة بالمنزل، مع علاج الأعراض وفق رؤية الطبيب المعالج.

حالات بسيطة ضمن مجموعات عالية الخطورة


أكدت أنه توجد حالات بسيطة ضمن مجموعات عالية الخطورة تضم المصابين من الأطفال أقل من عامين أو كبار السن فوق 65 عامًا، والسيدات الحوامل، ومرضى الأمراض المزمنة، وذوي المناعة الضعيفة أو السمنة المفرطة.


ويوصى لهذه الفئة بـ العلاج المنزلي والمتابعة الطبية، مع استخدام مضادات الفيروسات مثل الأوسيلتاميفير وفق تعليمات الطبيب.

حالات شديدة من الإصابة بالإنفلونزا 

 

أشارت وزارة الصحة إلى أن الحالات الشديدة من الإصابة بالإنفلونزا تشمل ظهور علامات تدهور بالجهاز التنفسي مثل صعوبة التنفس، تغير مستوى الوعي، الجفاف، أو علامات الصدمة، إضافة إلى الاشتباه في الالتهاب الرئوي.


وتستلزم هذه الحالات الحجز بالمستشفى، وبدء العلاج الفوري طبقًا للبروتوكولات المعتمدة.

الصحة: خدمات طبية متساوية لـ 9 ملايين لاجئ ومهاجر من 133 جنسية

الدهون المشبعة في السمن النباتي تهدد الصحة، إليك البدائل الآمنة


وأكدت وزارة الصحة أن هذا التصنيف يهدف إلى ضمان سرعة التدخل الطبي المناسب، وتخفيف العبء على المستشفيات، مع الحفاظ على سلامة المرضى، مشددة على ضرورة التوجه للطبيب فور ظهور أي أعراض شديدة أو غير معتادة.

