بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق جمصة المنصورة

شهد طريق جمصة المنصورة بمحافظة الدقهلية تصادم سيارة بالرصيف أسفل كوبري ميت زنقر.



تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة تمنايه في الرصيف أسفل كوبري ميت زنقر على طريق جمصة المنصورة.



على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين إسعاف اليوم قع الحادث وبالفحص تبين إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى بلقاس.

وكشف مصدر طبي عن استقبال أمير محمد رشاد 13 سنة المنصورة مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود صابر المرسي 35 سنة المنصورة مصابا باشتباه كسر بالضلوع.



كما أصيبت ساندي ياسر عبد الحي 11 سنة المنصوره مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشاهندا ياسر عبد الحي 20 المنصوره مصابة باشتباه كسر بالترقوة.



وتم نقل جميع المصابين لمستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم، كما تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

