السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شخص صدمته سيارة وإصابة سبعيني سقط من الدور الرابع بالدقهلية

نقل مصابين، فيتو
نقل مصابين، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، مصرع شاب مجهول الهوية صدمته سيارة في بلقاس، كما شهدت إصابة سبعيني يعمل مبيض محارة، سقط من الدور الرابع بميت غمر.

مصرع شاب مجهول الهوية ببلقاس

وكان الشاب الذي لقي مصرعه في نهاية العقد الثاني من عمره، وهو مجهول الهوية بعد أن صدمته سيارة مكروباص في قريه جميانه بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في نهاية العقد الثاني من عمره صدمته سيارة مكروباص في قريه جميانه مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلقاس وسيارة إسعاف الي موقع الحادث، وتبين مصرع شاب في نهاية العقد الثاني من عمره صدمته سيارة مكروباص في قريه جميانه مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهويه ذكر 17 سنه وكشف مصدر طبي للمستشفي بلقاس عن استقبال الحالة للمستشفى به كسر مفتوح بالقدم اليمني واليسرى واضطراب بدرجه الوعى وحدث توقف مفاجئ لعضله القلب وتم عمل انعاش قلبي رئوي ولم تستجب الحاله وتم ايداع الجثه في ثلاجه المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

إصابة عامل محارة سقط من الدور الرابع 

من جانب آخر، أصيب عامل محارة سبعيني سقط من الدور الرابع في  شارع بورسعيد مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية الي موقع الحادث وتبين إصابة" سعد س ا" 72 سنة يقيم بميت غمر، كما تبين اصابته باشتباه ما بعد الارتجاج  واشتباه كسر بالضلوع وجروح قطعيه بفروه الرأس.

وعلي الفور جري نقله لمستشفي ميت غمر لتلقي العلاج اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدقهلية اليوم الأجهزة الأمنية بالدقهلية النيابة العامة توقف مفاجئ لعضلة القلب شاب مجهول الهوية محافظة الدقهلية اليوم مركز شرطة بلقاس مصرع شخص مجهول الهوية

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

الأمن يكشف تفاصيل فيديو الرقص بسلاح أبيض في البدرشين ويضبط المتهم

بنتايك يحتفل بعقد قرانه على نجلة أحمد سليمان (صور)

تطورات أزمة سد النهضة، السيسي: مصر رغم خلافها مع إثيوبيا لم توجه أبدًا أي تهديد لها.. مطلبنا الوحيد هو عدم المساس بحقوقنا بمياه النيل.. والتوصل لاتفاق قانوني وملزم

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

زغلول صيام يكتب ذكريات من الأمم الأفريقية: قصة اختيار حسام حسن للمنتخب في 2006.. عندما ترك العميد المعسكر وعاد في الواحدة صباحًا.. وحكاية تسخين العضلات في الجيم.. وتراك الخيول سر استبعاد حازم إمام

تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية روسيا (صور)

الكاف يعلن تغييرات جذرية: أمم أفريقيا كل 4 سنوات

خسارة بلدية المحلة والمنصورة، نتائج مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواجهتان فقط أمام الفراعنة.. تاريخ مشاركات زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكوسة في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل جديدة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads