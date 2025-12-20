مصرع شخص صدمته سيارة وإصابة سبعيني سقط من الدور الرابع بالدقهلية

18 حجم الخط

شهدت محافظة الدقهلية، اليوم السبت، مصرع شاب مجهول الهوية صدمته سيارة في بلقاس، كما شهدت إصابة سبعيني يعمل مبيض محارة، سقط من الدور الرابع بميت غمر.

مصرع شاب مجهول الهوية ببلقاس

وكان الشاب الذي لقي مصرعه في نهاية العقد الثاني من عمره، وهو مجهول الهوية بعد أن صدمته سيارة مكروباص في قريه جميانه بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في نهاية العقد الثاني من عمره صدمته سيارة مكروباص في قريه جميانه مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة بلقاس وسيارة إسعاف الي موقع الحادث، وتبين مصرع شاب في نهاية العقد الثاني من عمره صدمته سيارة مكروباص في قريه جميانه مركز بلقاس في محافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهويه ذكر 17 سنه وكشف مصدر طبي للمستشفي بلقاس عن استقبال الحالة للمستشفى به كسر مفتوح بالقدم اليمني واليسرى واضطراب بدرجه الوعى وحدث توقف مفاجئ لعضله القلب وتم عمل انعاش قلبي رئوي ولم تستجب الحاله وتم ايداع الجثه في ثلاجه المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

إصابة عامل محارة سقط من الدور الرابع

من جانب آخر، أصيب عامل محارة سبعيني سقط من الدور الرابع في شارع بورسعيد مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية الي موقع الحادث وتبين إصابة" سعد س ا" 72 سنة يقيم بميت غمر، كما تبين اصابته باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالضلوع وجروح قطعيه بفروه الرأس.

وعلي الفور جري نقله لمستشفي ميت غمر لتلقي العلاج اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

