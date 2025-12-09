أمن الدقهلية يكشف لغز اختفاء مسنة بعد العثور علي جثتها في مصرف

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، غموض وملابسات اختفاء سيدة مسنة، وذلك عقب تغيّبها عن منزلها لعدة أيام، في ظروف غامضة، حيث تم العثور علي جثتها داخل مصرف “السيد فرج” الواقع بين عزبة الكونت والزيني بمنية النصر.

أمن الدقهلية يكشف غموض العثور علي جثة ستينية بعد تغيبها

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز منية النصر بتغيّب سيدة مسنة، ليتم على الفور تشكيل فريق بحث جنائي لفحص البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جهود أمنية مكثفة

أسفرت جهود فريق البحث، عن التوصل إلى مكان وجود المجني عليها وتدعى ماجدة محمد محمد سالم، 61 عامًا، ومقيمة بدائرة مركز منية النصر، حيث تم العثور على جثمانها داخل مصرف “السيد فرج” الواقع بين عزبة الكونت وعزبة الزيني بدائرة المركز.

متهمان وراء ارتكاب الجريمة من أجل السرقة كشفتهما كاميرات المراقبة

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة متهمَين اثنين، أحدهما من أقارب المجني عليها، حيث تبين من خلال فحص كاميرات المراقبة وتتبع خط سيرهما قيام أحدهما ببيع المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها لأحد محال الذهب بمنية النصر، مقابل 25 ألف جنيه.

ضبط المتهمين للعرض علي النيابة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واقتيادهما لمركز الشرطة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

