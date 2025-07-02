محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمستشفى بلقاس

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم جولة مفاجأة استهدفت مستشفى بلقاس ، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية اللائقة للمرضى والمترددين، وأعرب عن عدم رضائه بمستوى النظافة بالمستشفى.

محافظ الدقهلية في جولة بمستشفي بلقاس

ووجه محافظ الدقهلية بتكثيف أعمال النظافة بالمستشفى، كما شدد على ضرورة التزام الأطقم الطبية بمواعيد الحضور المحددة، وأكد على ضرورة توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة، وتوفير سبل الراحة للمترددين.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين، وبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والتقى المحافظ بالمرضى واستمع إليهم وأكد لهم على تلبيته لجميع مطالبهم واحتياجاتهم، مضيفا أن زيارته المفاجئة للمستشفى للاطمئنان على أحوالهم، وتوفير احتياجاتهم اللازمة.

النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض، مؤكدا أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أهم أولوياته.

وأكد ضرورة استمرار توفير كافة أوجه الرعاية وسبل الراحة للمرضى والمترددين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

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