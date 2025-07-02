الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لمستشفى بلقاس

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في مستشفي بلقاس، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم جولة مفاجأة استهدفت  مستشفى بلقاس  ، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير الخدمة الطبية والرعاية اللائقة للمرضى والمترددين، وأعرب عن عدم رضائه بمستوى النظافة بالمستشفى. 

محافظ الدقهلية في جولة بمستشفي بلقاس 

ووجه محافظ الدقهلية بتكثيف أعمال النظافة بالمستشفى، كما شدد على ضرورة التزام الأطقم الطبية بمواعيد الحضور المحددة، وأكد على ضرورة توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة، وتوفير سبل الراحة للمترددين.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين، وبذل كل الجهود لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، والتقى المحافظ بالمرضى واستمع إليهم وأكد لهم على تلبيته لجميع مطالبهم واحتياجاتهم، مضيفا أن زيارته المفاجئة للمستشفى للاطمئنان على أحوالهم، وتوفير احتياجاتهم اللازمة.

النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية 

وتفقد محافظ الدقهلية عددا من أقسام المستشفى واستمع إلى الأطباء وفرق التمريض، مؤكدا أن النهوض بالمنظومة الصحية وتوفير الخدمات الطبية في المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من أهم أولوياته. 

وأكد ضرورة استمرار توفير كافة أوجه الرعاية وسبل الراحة للمرضى والمترددين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعمال النظافة الخدمات الطبية المقدمة الخدمات الطبية والعلاجية الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توفير الرعاية الصحية تكثيف اعمال النظافة مستوى الخدمات محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

9 صور ترصد جولة وزيري الصحة والطيران بمطار القاهرة لتفقد أجهزة إزالة الرجفان القلبي

محافظ الدقهلية يتابع أعمال حملة "نظافة محافظتنا مسؤوليتنا" (صور)

سقوط أشجار وأعمدة إنارة ونفوق حيوانات، خسائر الأمطار بقرى الدقهلية

تعرف علي مؤشرات الأداء السكاني في محافظة الدقهلية

الأكثر قراءة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

رئيس النواب يحرج الحكومة بسبب تأخر تقديم تعديل قانون التعليم، والوزير: "معلش الوقت مزنوق"

إصابة 19 عاملًا جراء انقلاب سيارة نقل في ديروط

أول رد من الأهلي على عرض اتحاد جدة بضم إمام عاشور

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

النواب: تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم على السكني وغير السكني

أخبار مصر: ارتفاع وفيات ومصابي حادث حفار جبل الزيت، وفاة مطرب شعبي شهير بشكل مفاجئ، فيديو تعدي شاب على فتاة يهز الإسكندرية

رئيس النواب يحسم موعد إقرار تعديل قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

أقل من 50 جنيها، سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025

البيان رقم 12، ماذا قالت الأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم؟

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بالزواج بامرأة سيئة السمعة

هل ورد يوم عاشوراء في القرآن الكريم؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية