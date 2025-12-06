7 طرق بسيطة من المنزل للتخلص من السعال، متى يجب استشارة الطبيب؟

18 حجم الخط

يعتبر السعال رد فعل طبيعي يساعد الجسم على تنظيف الشعب الهوائية من المهيجات والأجسام الدخيلة غير المرغوب فيها، ورغم فائدته البيولوجية، إلا أن السعال قد يصبح مزعجا للغاية، خاصة عندما يستمر دون توقف.

يمكن عادة وضع حد لهذا الإزعاج باستخدام بعض العلاجات المناسبة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

تحديد سبب السعال

عندما لا يتوقف السعال، قد يلجأ العديد من الأشخاص فورا إلى أول زجاجة شراب للسعال يمكن العثور عليها، لكن قد لا يكون هذا هو الحل الصحيح.

فالسعال هو عرض لمشكلة أخرى وليس مرضا بحد ذاته، لذا فإن أفضل طريقة لعلاج السعال هي علاج المسبب الرئيسي له، فاستخدام العلاج الخاطئ لن يجدي نفعا وقد يكون ضارا.

وتشمل الأسباب الأكثر شيوعا للسعال ما يلي:

العدوى الفيروسية: قد يكون الشخص أصيب بنزلة برد، أو إنفلونزا، أو الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، أو كوفيد-19، وفي هذه الحالة يعاني من سعال يصعب التخلص منه، ويمكن للسعال أن يستمر لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد الإصابة بفيروس تنفسي، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض الأخرى.

الربو: يمكن أن يكون السعال علامة على الإصابة بالربو، وبعض الناس يعانون من (الربو السعالي)، الذي يسبب سعالا جافا دون أعراض أخرى مثل الأزيز أو ضيق التنفس.

الحساسية: يمكن للحساسية الموسمية أن تسبب التنقيط الأنفي الخلفي، مما قد يحفز السعال. كما أن العوامل البيئية مثل المواد الكيميائية والغبار والحيوانات الأليفة تسبب سعالا مرتبطا بالحساسية.

الارتجاع المعدي المريئي (GERD): يمكن للارتجاع الحمضي ومرض الارتجاع المعدي المريئي أن يسببا سعال مزمن.

الأدوية: يعتبر السعال أثر جانبي محتمل للعديد من الأدوية، مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE inhibitors) وحاصرات بيتا، ويصاب بعض الأشخاص بالسعال فور بدء دواء جديد، ولكن هذا الأثر الجانبي يمكن أن يحدث أيضا بعد سنوات من تناول الدواء نفسه.

علاجات السعال الفعالة

بمجرد معرفة سبب السعال، يمكن التركيز على التخلص منه، لتهدئة السعال بسرعة، جرب العلاجات التالية:

أقراص استحلاب السعال

تعتبر أقراص الاستحلاب ربما أسرع وسيلة لتهدئة السعال المزعج، لكنها توفر راحة مؤقتة فقط، ويمكن لأقراص السعال التي تحتوي على المنثول تهدئة السعال لبضع دقائق، ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن المنثول قد يجعل السعال أسوأ إذا تم استخدامه بكثرة.

لذا، لا يجب تناوله أكثر مما توصي به العبوة، وعادة لا يزيد ذلك عن قرص واحد كل ساعتين.

الزنجبيل

يمتلك الزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف السعال الناتج عن نزلات البرد أو الحساسية. يمكن لشاي الزنجبيل أن يهدئ الحلق المتهيج وقد يخفف السعال الخفيف. كما يمكن استخدام الزنجبيل في الطهي، مثل إضافته إلى الحساء الساخن.

العسل

قد يعمل العسل بنفس فعالية بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لعلاج السعال الخفيف، وفقا لبعض الأبحاث.

هذه نصيحة جيدة للأطفال الصغار وما فوق، ولكن تجنب إعطاء العسل للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، حيث قد يحتوي على بكتيريا يمكن أن تصيبهم بالمرض.

الرطوبة والبخار

يعتبر الهواء الداخلي الجاف مهيج، وغالبا ما يزداد السعال الناتج عن الحساسية والربو ونزلات البرد سوءا في البيئة الجافة، يساعد جهاز الترطيب على تهدئة الشعب الهوائية وتفكيك المخاط، كما أن استنشاق البخار من دش ساخن أو وعاء به ماء مغلي يمكن أن يكون مفيد أيضا.

الأدوية الطبية

يمكن لأدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية أن تساعد في وقف السعال، لكن يحتاج الشخص إلى معرفة النوع المناسب للاستخدام، من المهم النظر إلى المكونات النشطة على ملصق الدواء لمعرفة نوع دواء السعال الذي يشتريه الشخص.

تحتوي أدوية السعال على مادتين فعالتين رئيسيتين على رفوف الصيدليات:

دكستروميثورفان: يمكن لهذا الدواء تهدئة الجزء من الدماغ الذي يأمر الجسم بالسعال. ويمكنه المساعدة في الحصول على بعض النوم إذا كان السعال يبقيه مستيقظا.

غايفينيسين: يساعد الغايفينيسين على ترقيق المخاط، مما يجعل السعال أكثر إنتاجية (يخرج البلغم).

وضعية النوم المرتفعة

إذا كان الشخص يسعل أكثر في الليل، يمكن استخدم وسادة إسفينية لرفع الرأس، فعندما نستلقي، يمكن للمخاط أن يتجمع في الجزء الخلفي من الحلق ويسبب السعال، كما أن الاستلقاء بشكل مسطح يمكن أن يجعل الارتجاع الحمضي أسوأ، رفع الرأس قليلا يمكن أن يمنع كلتا المشكلتين.

شرب الماء

البقاء رطبا يمكن أن يساعد على التخلص من نزلة البرد بشكل أسرع.

إدارة الحالات المزمنة

إذا كان الشخص يعاني من الربو أو ارتجاع المريء، فقد يكون السعال المزمن علامة على أن الحالة لا تتم إدارتها بشكل جيد، فالعلاجات مثل أقراص السعال والعسل لن تجدي نفعا للسعال الناجم عن الربو أو الارتجاع الحمضي.

كيفية الوقاية من السعال

يواجه الجميع تقريبا سعال بين الحين والآخر. ولكن يمكن المساعدة في منع الفيروسات التي تسبب السعال من خلال:

اتباع نظام غذائي صحي: تحتوي الفواكه والخضروات على الفيتامينات والمعادن للحفاظ على الصحة خلال موسم الأمراض التنفسية.

الحصول على قسط كاف من النوم: يحتاج الجهاز المناعي إلى قسط كاف من الراحة ليعمل بأفضل حالاته. يحتاج معظم البالغين إلى سبع ساعات على الأقل من النوم الجيد كل ليلة.

غسل اليدين: الأيدي النظيفة تمنع التقاط الجراثيم ونشرها للآخرين.

متى يجب زيارة الطبيب؟

عادة ما يكون السعال إزعاج مؤقت، ولكن في بعض الأحيان، يكون علامة على حالة تتطلب رعاية طبية، اتصل بالطبيب إذا كنت تعاني من:

سعال له صوت نباحي.

خروج دم أو مخاط دموي عند السعال.

نوبات سعال تتداخل مع التنفس.

سعال يستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

حمى تزيد عن 38 درجة مئوية تستمر لأكثر من يومين.

ضيق في التنفس أو أزيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.