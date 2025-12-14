الأحد 14 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

وصفات طبيعية مفعولها سريع، لتهدئة السعال وطرد البلغم

علاج الكحة الناشفة
علاج الكحة الناشفة
18 حجم الخط

وصفات طبيعية لتهدئة السعال وطرد البلغم، في فصل البرد وتقلبات الطقس، يكثر انتشار السعال وتراكم البلغم، سواء لدى الكبار أو الأطفال، نتيجة نزلات البرد، أو التهابات الجهاز التنفسي، أو ضعف المناعة. 
 

أسباب وأعراض الكحة الحنجرية عند الأطفال وطرق علاجها

7 طرق بسيطة من المنزل للتخلص من السعال، متى يجب استشارة الطبيب؟

وعلى الرغم من أهمية استشارة الطبيب في الحالات المزمنة أو الشديدة، فإن الطبيعة تزخر بوصفات فعّالة وآمنة تساعد على تهدئة السعال وتخفيف البلغم وتحسين التنفس، خاصة إذا استُخدمت بشكل صحيح ومنتظم. 
 


وصفات طبيعية لتخفيف السعال وطرد البلغم

في هذا التقرير، نستعرض مجموعة من الوصفات الطبيعية المجربة التي تساهم في تخفيف السعال وطرد البلغم ودعم صحة الجهاز التنفسي.

أولًا: العسل الطبيعي – أساس أغلب الوصفات
يُعد العسل من أشهر العلاجات الطبيعية للسعال والبلغم، لما يحتويه من خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، كما يعمل على تهدئة الحلق وتقليل التهيج.

طريقة الاستخدام:
ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي تؤخذ على الريق أو قبل النوم مباشرة.
ويمكن خلط العسل مع كوب ماء دافئ أو شاي أعشاب لزيادة الفائدة.
فوائده:
يخفف السعال الجاف والرطب.
يساعد على إذابة البلغم وتسهيل طرده.
يحسن جودة النوم لمرضى الكحة الليلية.

ملاحظة: لا يُعطى العسل للأطفال أقل من عام.


ثانيًا: مشروب الزنجبيل الدافئ
الزنجبيل من أقوى الأعشاب المضادة للالتهاب، ويتميز بقدرته على تهدئة الشعب الهوائية وتخفيف احتقان الصدر.
طريقة التحضير:
قطعة زنجبيل طازج تُقطع شرائح.
تُغلى في كوبين من الماء لمدة 10 دقائق.
يُصفّى المشروب ويُضاف إليه العسل وعصير الليمون.


فوائده:
يقلل تهيج الحلق.
يذيب البلغم المتراكم في الصدر.
يخفف السعال المصحوب بضيق تنفس.


ثالثًا: الليمون والعسل
الليمون غني بفيتامين C الذي يعزز المناعة، ويساعد على محاربة العدوى المسببة للسعال.
طريقة الاستخدام:
يُخلط عصير نصف ليمونة مع ملعقة عسل في كوب ماء دافئ، ويُشرب مرة أو مرتين يوميًا.
فوائده:
يخفف التهابات الحلق.
يقلل لزوجة البلغم.
يدعم الجسم في مقاومة نزلات البرد.


رابعًا: مشروب الحليب بالكركم
الكركم معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، ويُستخدم منذ القدم لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي.
طريقة التحضير:
كوب حليب دافئ.
نصف ملعقة صغيرة كركم.
ملعقة عسل للتحلية.

فوائده:
يخفف السعال المزمن.
يساعد على تنظيف الصدر من البلغم.
يقوي المناعة العامة للجسم.


خامسًا: البصل والعسل
قد تبدو هذه الوصفة غريبة للبعض، لكنها فعالة جدًا في حالات السعال الشديد والبلغم الكثيف.
طريقة التحضير:
يُفرم بصلة متوسطة.
تُخلط مع ملعقتين من العسل.
تُترك عدة ساعات حتى يخرج العصير، ثم يؤخذ منه ملعقة مرتين يوميًا.

فوائده:
يفتح الشعب الهوائية.
يقلل من تراكم البلغم.
يخفف نوبات السعال المتكررة.


سادسًا: بخار الماء بالأعشاب
الاستنشاق بالبخار من الوسائل السريعة لتخفيف احتقان الصدر وتهدئة السعال.
طريقة الاستخدام:
يُغلى ماء ويُضاف إليه أوراق النعناع أو البابونج أو الزعتر.
يُستنشَق البخار لمدة 10 دقائق مع تغطية الرأس.

فوائده:
يرطب الممرات التنفسية.
يساعد على تسييل البلغم.
يخفف الشعور بضيق الصدر.


سابعًا: الزعتر
الزعتر من الأعشاب المعروفة بفعاليتها في علاج السعال وطرد البلغم، ويُستخدم على نطاق واسع في الطب الشعبي.
طريقة التحضير:
ملعقة صغيرة زعتر مجفف.
كوب ماء مغلي.
يُنقع لمدة 10 دقائق ويُشرب دافئًا.

فوائده:
يهدئ السعال التشنجي.
يساعد على إخراج البلغم من الرئتين.
يعقم الجهاز التنفسي.


ثامنًا: الإكثار من السوائل الدافئة
إلى جانب الوصفات السابقة، لا يمكن تجاهل أهمية شرب السوائل الدافئة مثل الشوربات، وشاي الأعشاب، والماء الدافئ.
فوائد السوائل:
تمنع جفاف الحلق.
تقلل سماكة البلغم.
تساعد الجسم على التعافي أسرع.

علاج الكحة من الطبيعة
علاج الكحة من الطبيعة


نصائح مهمة مع الوصفات الطبيعية
 

تجنب التعرض للهواء البارد المباشر.
الامتناع عن التدخين أو الجلوس مع المدخنين.
تهوية المنزل جيدًا دون تعريض الجسم لتيارات هواء قوية.
مراجعة الطبيب إذا استمر السعال أكثر من أسبوعين أو صاحبه ارتفاع في الحرارة أو ضيق شديد في التنفس.


الوصفات الطبيعية لتخفيف السعال والبلغم تُعد خيارًا آمنًا وفعالًا في الحالات البسيطة والمتوسطة، خاصة عند استخدامها بانتظام وضمن نمط حياة صحي. ومع ذلك، تظل الوقاية وتقوية المناعة العامل الأساسي لتجنب هذه المشكلات من الأساس. فالعناية بالجسم، والتغذية السليمة، والراحة الكافية هي الخط الدفاعي الأول ضد أمراض الجهاز التنفسي.

