على رأسها البنوك، 10 قطاعات تتصدر القطاعات الأكثر تداولا خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو
شهدت قطاعات الأسهم المقيدة بالبورصة نشاطًا ملحوظًا من حيث قيم التداول خلال جلسة أمس الأحد، حيث تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر تداولًا بقيمة بلغت نحو 1.507 مليار جنيه، مستحوذًا على 20.7% من إجمالي التعاملات، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم القطاع المصرفي.


وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني بقيمة تداولات وصلت إلى 1.179 مليار جنيه، بنسبة 16.2% من الإجمالي، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بقيمة 921.8 مليون جنيه، مستحوذًا على 12.7% من التداولات.


وفي المرتبة الرابعة حل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية محققًا تداولات بقيمة 881.5 مليون جنيه وبنسبة 12.1%، ثم قطاع الموارد الأساسية بقيمة 786.6 مليون جنيه تمثل 10.8% من إجمالي التداول.


كما سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولات قدرها 620.8 مليون جنيه، بنسبة 8.5%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بقيمة 389.1 مليون جنيه، وبنسبة 5.4%.


وجاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثامن بقيمة تداول بلغت 320.3 مليون جنيه، مستحوذًا على 4.4%، بينما حل قطاع السياحة والترفيه تاسعًا بتداولات قيمتها 134.2 مليون جنيه وبنسبة 1.8%.


واختتمت مواد البناء قائمة أكثر عشرة قطاعات تداولًا، بقيمة تعاملات سجلت نحو 129.8 مليون جنيه، مستحوذة على 1.8% من إجمالي السوق، في مؤشر على تباين أداء القطاعات وفقًا لتوجهات المستثمرين خلال الجلسة.

 

تعاملات بداية  الأسبوع 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أول الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.942 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 41348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 50724 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 18789 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4564 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 17038 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.922 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 40926 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 50430 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 18598 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.51% عند مستوى 4551 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12868 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 17030 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4374 نقطة.

