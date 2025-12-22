النيابة العامة بالإسكندرية تصطحب المتهم بقتل صديقه للتعرف على الأجزاء المدفونة من جثمانه

18 حجم الخط

باشرت جهات التحقيق في نيابة الدخيلة الجزئية بالإسكندرية، التحقيق في واقعة قيام المتهم «ط.ح.ع»، عامل، بقتل وتقطيع جثمان المجني عليه «ع.ع.»، ودفن أجزاء منه وإلقاء باقي الجثة في أماكن مختلفة.

واصطحبت النيابة العامة المتهم في حراسة أمنية مشددة إلى محل ارتكاب الواقعة بالشقة محل سكنه بمنطقة أبو يوسف دائرة القسم، بمرافقة الطبيب الشرعي وقوة متخصصة من الحماية المدنية، وذلك لاستخراج الأجزاء المدفونة من جثمان المجني عليه وإجراء معاينة تصويرية للواقعة.

وكشفت نيابة الدخيلة الجزئية برئاسة المستشار عمر أبوكليلة وكيل النائب العام لنيابة الدخيلة بالإسكندرية، مع المتهم بقتل وتقطيع جثمان المجني عليه «ع.ع.ص»، أنه بحسب اعترافات المتهم، عقب قتله للمجني عليه وتقطيع الجثة، قام بتكسير سيراميك غرفة المجني عليه باستخدام الأجنة والشاكوش، ثم وضع أجزاء من الجثة، وتحديدًا القدم اليمنى، وغطاها بالرمل والأسمنت وخلطهما وسوى الأرضية فوقها.

وأضاف المتهم، أنه صعد إلى الطابق الثاني بالعقار، حيث توجد شقة تحت التجهيز وعلى المحارة، وكان يبحث عن مكان لدفن رأس المجني عليه، فشاهد غرفة حمام بالشقة بها موضع مخصص لقاعدة الحمام، وبأسفله حفرة، فقام بوضع رأس المجني عليه بداخلها، ثم جهز خليطًا من الأسمنت والرمل وغطى به الحفرة حتى لا يكتشفها أحد.

وأقر المتهم أنه عقب القبض عليه، اعترف بمكان الرأس لضباط قسم شرطة الدخيلة.



وكشف المتهم " ط.ح.ع" عامل باليومية في التحقيقات، أنه حضر من الصعيد منذ 3 سنوات واستقر بمنطقة أبو يوسف، وكان يقيم بشقة عمال للإيجار وهي عبارة عن غرفتين وصالة، ويسكن بها المجني عليه "ع.ع.ص" عامل وآخر يدعى "م.ا" والمجني عليه كان ينام في غرفة وأنا والشخص الآخر في غرفة أخرى، فنحن نعمل باليومية، وطلب مني المجني عليه "ع.ع.ص"، أقوم معه في عمل منذ سنة نقل عفش سيدة من منطقة أبو يوسف إلى منطقة البيطاش، وذهبت معه، وعقب الانتهاء من نقل العفش، قالت السيدة إن درج الكمودينو كان يوجد به مبلغ 1200 جنيه، فردوا عليها أنهم لم يأخذوا تلك الأموال وممكن تفتشينا أو تطلب الشرطة، فردت: "خلاص ربنا يعوض عليا"، وانتهوا من العمل وذهبوا إلى المسكن.



المتهم قرر الانتقام من صديقه



وأضاف المتهم، بعد مرور سنة، وبسبب أن المجنى عليه طلب منه مبلغ 1200 جنيه، الخاص بالسيدة التى عملوا لديها فى نقل العفش منذ عام، فحدثت مشادة بينهما، ورد المتهم قائلا: أنا مش حرامى فقام المجنى عليه بالسب والشتم بألفاظ خارجة وسب والديه وحدثت مشادة بينهما، واستمر المجنى عليه فى طلب المبلغ وعاد فى سب المتهم وأهله، فقرر المتهم الانتقام منه.

المتهم قطع المجنى عليه أجزاء بسلاح أبيض



وكشفت تفاصيل تنفيذ المتهم للجريمة والتخلص من صديقه، اعترافات صادمة أدلى بها المتهم أمام هيئة التحقيقات، حيث أكد أنه عقب الخلاف بينهما وبين المجنى عليه "ع.ع"، أنه عند نزول صديقهم الثالث إلى العمل صباحا، قام المتهم بالنزول وإغلاق باب العمارة، وكذلك أغلق باب الشقة جيدا وأعد سلاحين "سكينين"، واحدة كبيرة والأخرى صغيرة، ودخل إلى غرفة المجنى عليه وطلب منه أن يقوم معه بالذهاب إلى السيدة لإنهاء الخلاف والتأكد من أنه لم يسرقها، فباغته المتهم بالسكنية الصغيرة وطعنه بها فى الرقبة وأخرج السكينة الكبيرة وطعنه عدة طعنات استقرت فى البطن، ثم قام بتقطيع الجثة إلى أجزاء ودفن أجزاء منها فى الشقة وأخذ باقى الجثمان وألقى به فى صندوق القمامة ووضع متعلقاته داخل جوال حتى لا يفتضح أمره.

فيما كشف المتهم فى التحقيقات، أن فكرة قتل صديقه والتخلص منه تولدت بعد أن قرر الانتقام منه لقيام المجنى عليه بسبه وقذفه بالأم والأب واتهامه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

