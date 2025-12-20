السبت 20 ديسمبر 2025
خارج الحدود

روسيا ترفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي وتحذر من تفاقم الأزمة

مندوب روسيا لدى الأمم
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة
حذر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من تصاعد الأزمة في ليبيا، مؤكدا رفض موسكو القاطع لأي تدخل خارجي في الشؤون السياسية أو الاقتصادية الليبية.

روسيا ترفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي وتحذر من تفاقم الأزمة


وجاءت تصريحاته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصّصت لبحث الوضع في ليبيا، حيث لفت إلى أن الأزمة السياسية والأمنية لا تزال مستمرة، وأن الوضع في محيط العاصمة طرابلس يبقى "متوترا"، لا سيما مع استمرار أعمال العنف واستخدام الأسلحة الثقيلة - رغم خضوع ليبيا لحظر دولي على توريد الأسلحة.

ليبيا تخضع لحظر دولي على توريد الأسلحة

 

وقال نيبينزيا: "تأمل موسكو أن يتمكّن الفاعلون الليبيون أنفسهم من التوصل إلى تفاهمات ووقف الخطوات الاستفزازية".

وشدّد على أن "العملية السياسية في ليبيا يجب أن تظل شأنًا ليبيا خالصا"، معتبرا أن فرض آليات خارجية أو التدخل في الشؤون الداخلية - سواء السياسية أو الاقتصادية - "لا يؤدي إلى نتائج إيجابية".

وأضاف: "محاولات إدارة الشأن الليبي من الخارج، بما في ذلك إنشاء هياكل مالية أو اقتصادية دون إرادة الليبيين، أمر غير مقبول".

كما عبّر نيبينزيا عن قلقه إزاء تفاقم أزمة الأصول الليبية المجمدة، مشيرا إلى أن الهدف الأصلي من تجميد هذه الأموال كان "الحفاظ عليها للأجيال الليبية القادمة"، لكنه أوضح أن "التجربة أثبتت أن هذه الأصول باتت اليوم عرضة للنهب من قبل جهات مالية غير نزيهة في بعض الدول الغربية".

