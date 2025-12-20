السبت 20 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، أن قواتها تمكنت من فرض سيطرتها على بلدتين جديدتين، واحدة في مقاطعة سومي، شمال شرقي أوكرانيا، والأخرى في دونيتسك.

الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في أوكرانيا 

وذكرت وكالات أنباء روسية، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استولت على بلدتي "فيسوك" في منطقة "سومي" و"سفيتلي" في "دونيتسك" في أوكرانيا.

واوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها  أنه "نتيجة الأعمال الحاسمة، قامت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، بتحرير بلدة فيسوكويه (فيسوك) في مقاطعة سومي".

وأضافت: "قامت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، بتحرير بلدة سفيتلويه (سفيتلي) في جمهورية دونيتسك الشعبية، وواصلت استهداف وتدمير قوات العدو المحاصرة في ديميتروف (ميرنوغراد) بجمهورية دونيتسك الشعبية".

عمليات الجيش الروسي في أوكرانيا 

كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات مجموعة الغرب على خطوط ومواقع أكثر تفوقًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ودبابة، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تم تدمير محطة حرب إلكترونية و10 مستودعات ذخيرة".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات مجموعة الجنوب على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 265 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية أميركية الصنع/تي بي كيو-48، ومحطة حرب إلكترونية و4 مستودعات للمواد".

