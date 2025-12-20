السبت 20 ديسمبر 2025
خارج الحدود

لافروف: روسيا تدعم قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا وأفريقيا ناقشتا، وتبنّت خطة العمل المشتركة للفترة المقبلة بشكل مفصل، بهدف تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وتنسيق الجهود على الصعيد الدولي والإقليمي.

 

تعزيز التبادل التجاري والتعاون المشترك بين روسيا والدول الإفريقية


وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه تم الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجاري، وتعميق التعاون بين روسيا والدول الإفريقية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

ملفات عالمية وإقليمية تتبناها روسيا ومنها إصلاح مجلس الأمن


كما تناولت المباحثات الملفات العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن الدولي لتعزيز فعاليته ومصداقيته، بما يتماشى مع مصالح الدول النامية والفاعلة على الساحة الدولية.

لافروف: نعمل على تعزيز ميثاق الأمم المتحدة واستقلال الشركاء الأفارقة 


أكد البيان المشترك حرص الجانبين على تعزيز ميثاق الأمم المتحدة، ومواصلة دعم استقلال شركائنا الأفارقة في مختلف المجالات، مع الالتزام بمواجهة ما وصفه بـ"الممارسات الاستعمارية الجديدة".

روسيا: ندعم الدولة الفلسطينية المستقلة وحقوق الشعب الفلسطيني

وشدد لافروف على أن روسيا تدعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن روسيا عقدت العديد من اللقاءات الثنائية مع شركائها الأفارقة، وأسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى تطوير التعاون الاقتصادي والتنموي والسياسي بين الجانبين، وتعكس إرادة مشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والقارة الإفريقية.

