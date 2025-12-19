18 حجم الخط

كشفت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عن سيطرتها على 3 بلدات جديدة بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا وتكبيد العدو أكثر من 10 آلاف قتيل خلال أسبوع، واستمرار تقدم قواتها على جميع المحاور.

الجيش الروسي يكشف خسائر أوكرانيا خلال أسبوع

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال أسبوع: ردا على الهجمات الأوكرانية فقد نفذت القوات الروسية ضربة مكثفة و6 ضربات جماعية على منشآت مرتبطة بالقوات المسلحة الأوكرانية.

القوات الأوكرانية خسرت أكثر من 1425 عسكريا خلال أسبوع في منطقة مسؤولية

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: وحدات قوات "المركز" حسنت موقعها على الخط الأمامي خلال أسبوع، فيما خسرت القوات الأوكرانية أكثر من 3505 عسكريين و3 دبابات.

وأضافت الدفاع الروسية، أن خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" بلغت أكثر من 1515 عسكريا ودبابتين.

وأكدت أن وحدات قوات "الجنوب" استولت على خطوط ومواقع متقدمة، فيما خسرت القوات الأوكرانية خلال أسبوع أكثر من 1310 عسكريين ودبابة.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية خسرت خلال أسبوع في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" نحو 370 عسكريا.

واستطردت: قوات "الشرق" حررت 3 مناطق سكنية وكبدت القوات الأوكرانية أكثر من 1795 عسكريا و4 دبابات.

